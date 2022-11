Španělská elektrárenská společnost Iberdrola vloží do tří let do transformace energetiky 47 miliard eur

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Španělská elektrárenská společnost Iberdrola plánuje v letech 2023 až 2025 investovat 47 miliard eur (1,1 bilionu Kč) do svých elektrických sítí, výroby energie z obnovitelných zdrojů, péče o zákazníky a podporu zaměstnanosti. Firma to oznámila na svém webu . Iberdrola počítá s dalším růstem zisku a usiluje o to, aby zůstala jedním z globálních lídrů v oblasti obnovitelných zdrojů.

Energetické firmy čelí náročnému přechodu od fosilních paliv, který urychlila potřeba snížit energetickou závislost na Rusku, připomíná agentura Reuters.

V aktualizaci své strategie Iberdrola uvedla, že 57 procent investic, tedy 27 miliard eur, bude směřovat do elektrických sítí, zatímco 17 miliard eur půjde do obnovitelných zdrojů. Téměř polovina z této částky bude vynaložena na větrné elektrárny na moři.

Společnost uvedla, že 85 procent celkových investic si už zajistila. Transakce už byly uzavřeny nebo se očekává, že budou uzavřeny v příštím roce.

Firma také uvedla, že do roku 2025 plánuje dodat 52 gigawattů nového instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů. V současné době má 40 gigawattů kapacity obnovitelných zdrojů, uvedl nový generální ředitel Armando Martínez.

"Máme-li si vzít ze současné krize nějaké poučení, pak je to nutná potřeba rychlé elektrifikace pro bezpečnější, čistší a konkurenceschopnější energetický systém," uvedl výkonný předseda podniku Ignacio Galán. "Globální investiční plány, které jsme představili, nám pomohou přinést větší soběstačnost a odolnost vůči možným energetickým šokům v zemích, kde působíme, a to tím, že snížíme jejich závislost na ropě a plynu a budeme pokračovat v cestě k nulovým emisím," dodal.

Firma předpokládá, že její roční čistý zisk se do roku 2025 zvýší do rozmezí 5,2 až 5,4 miliardy eur. Letos očekává čistý zisk čtyři až 4,2 miliardy eur. Do téhož termínu má v plánu dosáhnout zisku před započtením úroků a zdanění (EBITDA) ve výši 16,5 až 17 miliard eur.

Do roku 2025 chce Iberdrola přijmout asi 12 000 lidí. Do roku 2030 by pak chtěla podpořit více než půl milionu pracovních míst.

