Španělsko směřuje k úplnému zákazu odstřelů vlků

Tomu se neříká objektivní informování.



Ve skutečnosti se jednalo o sjednocení úpravy ochrany vlků. Zatím platilo pravidlo, že regiony na sever od řeky Douro mohly regulovat stav vlků odstřelem, na jihu byla ochrana celoroční.

Na společném jednání videokonferenci- 16 regionálních samospráv+ státní správa , ministerstvo předložilo návrh ochrany pro celou zemi.

Hlasování dopadlo nerozhodně , kdy se pro zákaz lovu vlka vyslovily zejména městské regiony (Madrid, Barcelona a spol.), zatímco venkovské (95% vlčí populace) byly tvrdě proti. Ministerstvo využilo patové situace a svůj hlas hodilo vlkům.

Bylo to v historii poprvé, co ministerstvo takto postupovalo , zatím se vždy spory řešily vzájemným jednáním a konsensem.

Kritizován je i postup, kdy na základě podnětu ekologické organizace odborná komise ministerstva předložila tento návrh, přestože bylo doloženo, že i přes odstřel vlků se jejich stav ve Španělsku stabilizoval a dokonce mírně rostl.

"Aby byla zaručena dlouhodobá ochrana druhu, navrhuje dokument do roku 2030 ve Španělsku dosažení počtu 350 vlčích smeček jako konečného stavu.

Cílem je dosáhnout ochrany a obnovy životaschopných populací vlků jako nedílné součásti španělských ekosystémů a zajistit soužití s ​​lidmi."



Kritici považují toto opatření za „frontální útok“ na rozsáhlý chov dobytka a venkovské prostředí neboť právě v severních provinciích se nachází téměř celá vlčí populace.

Pouze ve dvou provinciích ,Kastilie,León bylo loni(2020) vlky roztrháno přes 6000 ks dobytka .V tomto počtu nejsou zahrnuta poraněná zvířata a zvířata, která musela být pro stres později utracena.



Regionální samosprávy Kastilie, Asturie, Cantabri a Galicie vyzvaly ministryni ŽP , aby si s nimi sedla k jednacímu stolu a vysvětlila, proč poprvé v historii státní správa nerespektovala to, že společná opatření byla doposud přijímána konsensem a silově prosadila svou.



Například na tom samém jednání se všechny regiony vyslovily pro ochranu hrdličky, jejíž stavy v důsledku lovu silně poklesly.



(převzato ze španělského tisku)



Silně mi to připomíná situaci u nás, kdy ministerstvo na základě podpory vlka některými eko - spolky silově protlačuje absolutní ochranu vlka a nejvyšší veřejnou podporu k tomu má od obyvatel měst, kteří jsou zcela mimo realitu.



Je to stejné jako by si venkované uzurpovali právo určit pražákům, kde budou zastávky metra .



