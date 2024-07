Spojování strategických dokumentů se zdražováním energií je zkratkovité, uvádí ekologické organizace

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda se podle ekologických organizací na poslední chvíli zalekla zkratkovitého a nepřesného spojování strategických dokumentů se zdražováním. Konkrétně jde o Státní energetickou koncepci (SEK), Politiku ochrany klimatu (POK) a Národní klimaticko-energetický plán (NKEP). Vláda minulý týden projednávání materiálů odložila, budou o nich ještě jednat příslušní ministři na úrovni vládní koalice. Ministerstvo životního prostředí ČTK sdělilo, že ve strategických dokumentech žádné zpoplatnění emisních povolenek na uhlí, plyn a fosilní paliva pro maloodběratele nezavádí.Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden po jednání vlády v souvislosti s trojicí strategických dokumentů uvedl, že nepřipustí žádné zbytečné zdražování a nepřijme žádné závazky nad rámec toho, co už schválila minulá vláda. Reagoval tím na některé články v médiích, z jejichž titulků vyznívalo, že pokud vláda schválí zmíněné dokumenty, nastane razantní zdražování uhlí a benzinu.

"Aktuálně projednávané dokumenty, tedy Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu a Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, jsou strategické materiály, které samy o sobě nezavádí žádnou legislativní povinnost," řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Například strategickým cílem Politiky ochrany klimatu je zajistit do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů v ČR alespoň o 59 procent ve srovnání s rokem 1990. "Proto přináší desítky konkrétních opatření v oblastech energetiky, průmyslu, dopravy, budov, hospodaření v krajině a odpadového hospodářství. Zjednodušeně řečeno jde tedy o jízdní řád k plnění klimatických cílů. Materiály také shrnují dostupné finanční zdroje, zejména z evropských peněz, které na zelenou modernizaci můžeme využít, tak aby byla sociálně citlivá a spravedlivá," dodala Krejčí.

Fakt, že strategické dokumenty samy o sobě nic nezdražují, zmínil také vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican. "Jsou to koncepce a vize založené na odborných modelováních možností Česka pro dekarbonizaci a často počítají s již schválenými opatřeními," řekl.

Předkládané strategie s rozšířením emisních povolenek podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha počítají, ale jejich neschválením by se toto rozšíření v žádném případě nezrušilo ani neodložilo. "Je to dáno evropskou legislativou, na jejíž přípravě a schválení se podílelo i Česko. Cílem emisních povolenek je pouze zahrnout škody způsobené spalováním fosilních paliv do jejich ceny, a tím narovnat trh. Zároveň jsou výnosy z prodeje povolenek nepostradatelným zdrojem pro pomoc domácnostem, obcím i firmám srazit plýtvání energií a přecházet na čisté zdroje v bydlení i dopravě," uvedl. Když podle něj Česko toto opatření zavede správně, tak budou lidé za bydlení a dopravu platit naopak méně.

Součástí reformy trhu s emisními povolenkami je také to, že výnosy z emisních povolenek mají být použity na zateplování, renovace budov, změnu vytápění či přímou finanční podporu zasaženým domácnostem prostřednictvím nově zřízeného Sociálně klimatického fondu.

