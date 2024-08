Společnost ČSAD MHD Kladno nasadí do plného provozu 16 nových elektrobusů

Zdroj | ČEZ

Společnost ČSAD MHD Kladno nasadí od pondělí do plného provozu 16 nových elektrobusů. Sloužit budou na nejvytíženějších páteřních linkách číslo 603 a 606. Ve městě už od roku 2021 jezdí dva elektrobusy, celkem jich tedy bude 18. Další elektrobusy bude dopravce postupně pořizovat tak, aby do roku 2030 všech 52 vozů kladenské městské hromadné dopravy bylo na elektropohon, řekl ČTK Ludomír Landa, ředitel firmy ČSAD MHD Kladno, která patří do skupiny Arriva. Zároveň v kladenské části Dubí poblíž místní elektrárny vznikl největší ultrarychlý dobíjecí areál pro elektrobusy v Čechách, uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.Elektrobusy jsou ekologičtější a tišší. Jelikož se jedná o moderní vozy, cestující si u nich podle dopravce chválí i komfort. "Prakticky jsme nezjistili žádné nevýhody. Dokonce ani cestující veřejnost k tomu neměla žádné výhrady. Co jsou poznatky od řidičů, tak je mnohem rychlejší rozjezd," uvedl Landa. Autobusy mají možnost dvou způsobů nabíjení, a to kabelem, který bude sloužit hlavně v noci, nebo pomocí pantografu, který poslouží podle potřeby během dne.

Společnost převzala koncem července osm nových kloubových elektrobusů, dalších osm se standardní délkou už v červnu. Během léta prověřovala průjezdnost městem těmito vozy na všech linkách. Kloubové budou jezdit na lince 603, kratší na lince 606. "Na elektrobusech je použita nová generace trakčních baterií s prodlouženou životností," uvedl jednatel výrobní společnosti SOR Libchavy Filip Murgaš.

Celkové náklady na elektrobusy dosáhly 232 milionů korun, z toho 162 milionů činí evropská dotace. Arriva doplatila přes 69 milionů korun. "V současné době je pro pořízení elektrobusů nutné používat dotační programy, protože jejich pořizovací cena je podstatně vyšší než standardních dieselových nebo plynových autobusů," doplnil Landa.

O rychlé a spolehlivé dobíjení elektrobusů během denních i nočních hodin se postará devět ultrarychlých stojanů, každý z nich má výkon 150 kilowattů. Koncepci dobíjecího hubu, dodávku zařízení i servis zajišťuje společnost ČEZ ESCO.

V příštích letech by mohly elektrobusy jezdit i na příměstských linkách, třeba mezi Kladnem a Prahou nebo mezi Kladnem a Slaným. Podle Landy bude záležet na domluvě s organizátorem středočeské dopravy, společností IDSK. Kapacitu infrastruktury dobíjecích technologií bude možné v Kladně přizpůsobit, už nyní se s jejím budoucím rozvojem počítá a řeší se vznik dalších stanic, například u kladenského obchodního centra Oáza.

