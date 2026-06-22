Spolek Lipensko pro život požaduje lepší ochranu vody v lipenské nádrži
Vědci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí sinice. Hlavním důvodem je fosfor ve vodě, který se do ní dostává různými cestami. Největší zátěž podle vědců způsobují nedostatečně kvalitní čistírny odpadních vod. Existují také objekty, které vypouštějí odpad přímo do nádrže, což je většinou pozůstatek stavebních postupů za minulého režimu, kdy tlak na ochranu přírody nebyl tak velký.
"Zvláštní pozornost si zaslouží nedávný úhyn několika psů po pobytu na březích Lipna. Přestože Policie České republiky dosud nezveřejnila oficiální závěry šetření a příčina úhynu nebyla dosud potvrzena, odborníci již prokázali výskyt bentických sinic v lipenské nádrži," uvedl spolek.
Vědci potvrdili, že na některých místech lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxiny, které nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou být jedovaté pro zvířata. Není však potvrzeno, že zmínění psi uhynuli na následky konzumace sinic. Policie po dobu vyšetřování případu žádné bližší informace neposkytuje. "Tyto poznatky nelze ignorovat a dokud nebudou příčiny úhynu psů jednoznačně objasněny, je nezbytné uplatňovat princip předběžné opatrnosti, což znamená otevřeně informovat veřejnost o možných rizicích," uvedl spolek.
Podle posledních rozborů hygieniků vykazuje voda v lipenské přehradě velmi dobrou kvalitu. Například u pláže v Černé v Pošumaví ji hodnotili nejvyšším stupněm jedna.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
Slavomil Vinkler22.6.2026 11:50
- snížit obsahy polutantů nařízením, zákonem, zejména fosforu z čističek
- dodržovat zákon o likvidaci odpadních vod z objektů kolem Lipna.