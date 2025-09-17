https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spolek-ukazal-zabery-tyrani-zvirat-z-dalsich-kravinu-veterinari-je-zkontroluji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Spolek ukázal záběry týrání zvířat z dalších kravínů, veterináři je zkontrolují

17.9.2025 18:36 (ČTK)
Spolek Zvířata nejíme zveřejnil další záběry týrání zvířat, která podle něj tentokrát pochází z 12 kravínů v Pardubickém kraji, na jihu Moravy a na Vysočině. Tyto farmy podle spolku dodávají mléko Mlékárně Hlinsko, prodávající výrobky pod značkou Tatra. Na záběrech jsou vidět zakrvácená a pohozená uhynulá zvířata nebo jak zaměstnanci zvířata bijí. Holding Agrofert, pod který mlékárna v Hlinsku patří, a Státní veterinární správa (SVS) zachycené chování ke zvířatům odsoudily. Veterinární správa podle mluvčího Petra Majera požádala spolek o doplnění údajů pro identifikaci konkrétních chovů a následně tam provede kontroly.
 
Podobné záběry z jiných chovů spolek zveřejnil už v minulosti a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na základě nich nařídil v únoru mimořádné kontroly. Z 59 chovů našli inspektoři problém v jednom na Vysočině. Telata zde byla uvázaná od narození, což zákon zakazuje, a jejich podmínky ustájení neodpovídaly požadavkům.

"Jsme zděšeni chováním zaměstnanců farmy na zveřejněných záběrech a jednoznačně ho odsuzujeme," reagoval za Agrofert na zveřejněné video jeho mluvčí Pavel Heřmanský. Podle holdingu by příslušné úřady měly začít věc vyšetřovat pro podezření na týrání zvířat.

Mluvčí současně doplnil, že všichni dodavatelé holdingu jsou povinni dodržovat platnou legislativu a pravidla řádné péče o zvířata v souladu s kodexem povinností chovatele skotu a skupina trvá na jejich dodržování bez výjimek. "Mrzí nás, že nás autoři záběrů okamžitě nekontaktovali, pokud ke zveřejněnému opravdu došlo na farmách, které nám dodávají, abychom mohli zjednat nápravu," uvedl Heřmanský s tím, spolek měl o svých zjištěních informovat i orgány státní správy. SVS v této věci podnět od spolku podle Majera neobdržela.

"Tak jako v předchozích případech po identifikování konkrétních chovů, z nichž mají záběry pocházet, provede SVS v těchto chovech neprodleně kontroly zaměřené především na welfare (týrání a dobré životní podmínky) zvířat," doplnil mluvčí.

Spolek ČTK sdělil, že dnes zveřejněné záběry pochází z kravínů na Chrudimsku, Havlíčkobrodsku, Žďársku, Svitavsku, Znojemsku, Jihlavsku a Blanensku.

Agrofert se zároveň ohradil i proti jednání spolku Zvířata nejíme. "Například na naší farmě, jejíž dronové a venkovní záběry jsou ve videu použity, chováme jiné plemeno skotu, než je na záběrech zevnitř stájí. Budeme se proto bránit právní cestou," konstatoval Heřmanský.

pp

pavel peregrin

17.9.2025 19:38
Opět a pokolikáté- týrání zvířat je neomluvitelné. Jenže problém tkví v tom, že sehnat dnes kvalitní lidi do ŽV je téměř nadlidský výkon- kdo v tomto oboru pracuje, ví, o čem píšu. Pokud si zadáte inzerát na práci ošetřovatele či dojiče, v 90 procentech případů se vám hlásí zoufalé existence, zatížené běžně i vícenásobnými exekucemi, pocházející bůhvíodkud, kde za sebou pálí mosty. Takoví lidé nemohou nikdy přinést požadovanou kvalitu. Sehnat dnes kvalitní lidi znamená jít s platem někde okolo 45 tis., což si i při dnešní slušné výkupní ceně mléka okolo 13 Kč nemůže mnoho subjektů dovolit , a tak se nejčastěji nabídky pohybují okolo 28-35 tis. Kč.
A ruku na srdce- kdo z vás by dnes za tyto peníze chtěl tuto práci vykonávat?
Pražská EVVOluce

