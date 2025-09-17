Spolek ukázal záběry týrání zvířat z dalších kravínů, veterináři je zkontrolují
"Jsme zděšeni chováním zaměstnanců farmy na zveřejněných záběrech a jednoznačně ho odsuzujeme," reagoval za Agrofert na zveřejněné video jeho mluvčí Pavel Heřmanský. Podle holdingu by příslušné úřady měly začít věc vyšetřovat pro podezření na týrání zvířat.
Mluvčí současně doplnil, že všichni dodavatelé holdingu jsou povinni dodržovat platnou legislativu a pravidla řádné péče o zvířata v souladu s kodexem povinností chovatele skotu a skupina trvá na jejich dodržování bez výjimek. "Mrzí nás, že nás autoři záběrů okamžitě nekontaktovali, pokud ke zveřejněnému opravdu došlo na farmách, které nám dodávají, abychom mohli zjednat nápravu," uvedl Heřmanský s tím, spolek měl o svých zjištěních informovat i orgány státní správy. SVS v této věci podnět od spolku podle Majera neobdržela.
"Tak jako v předchozích případech po identifikování konkrétních chovů, z nichž mají záběry pocházet, provede SVS v těchto chovech neprodleně kontroly zaměřené především na welfare (týrání a dobré životní podmínky) zvířat," doplnil mluvčí.
Spolek ČTK sdělil, že dnes zveřejněné záběry pochází z kravínů na Chrudimsku, Havlíčkobrodsku, Žďársku, Svitavsku, Znojemsku, Jihlavsku a Blanensku.
Agrofert se zároveň ohradil i proti jednání spolku Zvířata nejíme. "Například na naší farmě, jejíž dronové a venkovní záběry jsou ve videu použity, chováme jiné plemeno skotu, než je na záběrech zevnitř stájí. Budeme se proto bránit právní cestou," konstatoval Heřmanský.
pavel peregrin17.9.2025 19:38
A ruku na srdce- kdo z vás by dnes za tyto peníze chtěl tuto práci vykonávat?