Spotřeba elektřiny v ČR se podle ČEPS zdvojnásobí, výroba nebude stačit

Richard Vacek 13.4.2023 Reaguje na Petr

Je to naopak. Díky pokroku jsme nepotřebovali vykácet všechny lesy, protože jsme přišli na to, že uhlí je lepší. Proto je dnes ovzduší a třeba Vltava čistší v Praze, než v Dillí. Bohužel zelení maniaci nás chtějí připravit o bohatství aniž by to přineslo nějaké znatelné zlepšení. A jakmile se jim to povede a zchudneme, začneme pálit plasty a bude to u nás jako v Indii.

Prostě nejde zavádět kotle 5. emisní třídy v Británii na začátku průmyslové revoluce - pokud by to tehdy někdo prosadil, tak žádná průmyslová revoluce neproběhne.

