Správa KRNAP má od září soubor opatření na lepší kontrolu vjezdů do parku

12.9.2025 18:23 (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) má od září nástroje pro lepší vymáhání zákona o ochraně přírody a krajiny. ČTK to řekl mluvčí parku Radek Drahný. Jde o kombinaci záznamů z kamer na příjezdových cestách s aplikací pro evidenci vozidel a novým opatřením, které stanoví motoristům podmínky pro pohyb a parkování v národním parku.
 
"Vjezd na území KRNAP je přes 30 let regulován zákonem. Ve značné míře však docházelo k jeho porušování. Odteď máme v ruce ucelený soubor opatření, který umožní lépe než doposud kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do parku a ochranu nejcennějších oblastí," řekl ČTK Drahný.

Kamerový telematický systém umožňuje na dálku sledovat a analyzovat data z vozidel. "Kamerový systém již byl použitý jako důkaz pro řešení řady přestupků. Ve správním řízení v oblasti dopravy jsme udělili sankce téměř za milion," řekl Drahný. Po Krkonoších je devět kamer, například při vjezdu do Obřího či Černého dolu, a do konce roku přibude jedna další. Správcové chtějí mít v terénu 30 kamer.

Na adrese https://vjezd.krnap.cz se mohou evidovat vozidla s právem vjezdu do KRNAP. Další možností jsou osobní registrace v infocentrech Správy KRNAP. Do aplikace mají přístup registrovaní vlastníci a provozovatelé objektů mimo klidová území KRNAP. "Systém pro zaevidovaný vjezd k danému objektu ukáže a odešle na e-mail určenou trasu, kterou je pro dopravu k objektu nutné dodržet. Takto evidovaná vozidla systém automaticky identifikuje jako legální vjezdy. Pokud zaznamená neznámé vozidlo, Správa KRNAP může provozovatele vyzvat k doložení oprávněnosti vjezdu," uvedl Drahný.

Na území KRNAP mohou jen obyvatelé s trvalým pobytem v katastru obcí, majitelé a nájemci nemovitostí, zaměstnanci a podnikatelé, kteří v parku pracují, ti mohou do zaměstnání a zpět, zásobovací a servisní služby, ubytovaní hosté, ti mohou jen k ubytovacímu zařízení a stejnou trasou zpět a složky IZS, Horská služba či Správa KRNAP, armáda, policie nebo správci sítí.

"Ostatní mohou vjet pouze po udělení výjimky Správou KRNAP. Stejně tak do klidových území KRNAP je kromě v zákoně vyjmenovaných subjektů vjezd možný pouze na základě výjimky ze zákona. Ostatní, pokud nespadají do jedné z uvedených skupin, nebo nemají volný vjezd ze zákona, nemohou legálně na území KRNAP vjet," sdělil Drahný.

Opatřením platným od září správa parku upravuje na vybraných komunikacích podmínky vjezdu motorových vozidel a určuje podmínky pro jejich setrvání v parku. "Jednoduše řečeno, každý objekt má schválený počet parkovacích míst a není možné, aby u něj parkovalo více, než tento počet aut," řekl Drahný. Více informací je na webu https://doprava.krnap.cz.

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

12.9.2025 19:41
Je to jen názorná ukázka, proč lidé NP nechtějí: Kdejaký pochybný úředník může naprosto zbytečně a nesmyslně otravovat lidem životy. Lidem, kteří na rozdíl od toho zcela bezcenného úředníka, pracují a prací vytvářejí hodnoty.
Ostatně, kolem těch vjezdů byla kontraverze mj. proto, že dodavatelé do hotelů a hospod uvnitř parku museli žádat o každý vjezd extra, přestože jezdili pravidelně, s denní nebo týdenní (či podobnou) periodicitou a je naprosto normální, nikoli ovšem pro škůdcovský NP, že v takovém případě se vystaví nějaká forma paušálního povolení.
Byla kolem toho diskuse snad na Novinkách nebo iDnes, protože jedno z těch zařízení přestalo obsluhovat turisty s tím, že za to může správa NP.
Odpovědět

