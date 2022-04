Správa KRNAP nechá na Sněžce za 17,8 milionu korun opravit chodník a postavit oplocení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) nechá za 17,85 milionu korun bez DPH opravit chodník od horní stanice lanovky na vrchol Sněžky, vybudovat lavičky a oplocení na vrcholovém prostranství a opravit vyhlídky. V ceně je také doprava vhodného kamene na rekonstrukci chodníku vrtulníkem na vrchol. Vyplynulo to z informací uvedených na webu ministerstva pro místní rozvoj a stavební firmy, která práce zajistí. Z výběrového řízení na stavbu vzešla jako vítěz Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ.

"Nerezové zábradlí bychom chtěli začít budovat v květnu a dokončit do konce června, tedy ještě před zahájením hlavní turistické sezony. Půjde o 109 sloupků, mezi kterými bude nerezový řetěz. Poté vybudujeme 20 stálých třímetrových lavic," řekl ČTK Pavel Klimeš ze stavební firmy.

V září by měla přijít na řadu rekonstrukce vysokohorského chodníku. Práce se budou odehrávat za provozu, turistů by se to mělo dotknout minimálně. Opravovaný úsek je součástí jedné z hlavních přístupových turistických tras na Sněžku. Chodník je široký asi 12 metrů a dlouhý necelých 100 metrů, zčásti je tvořen tzv. štětem.

"V části úseku, který se bude štětovat, začneme vyzvedávat materiál již v srpnu a tím si to připravíme. Samotné pokládání kamenů a štětování může kvůli ochraně přírody začít až po 1. září, kdy bude moci létat vrtulník a bude tam možné kámen dopravit. Letos chceme udělat co nejvíce, ale uvidíme, jak nám bude přát počasí. Máme na to ještě příští rok," řekl ČTK Klimeš.

Štětování je prastará metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Je to staletími prověřená technika stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům.

Jde v podstatě o pokračování rekonstrukce horského chodníku, který je součástí jedné z frekventovaných turistických tras na Sněžku. Vede od horní stanice lanovky na Růžové hoře. Firma chodník mezi Růžovou horou a Sněžkou opravovala s přestávkami v letech 2018 až 2020.

Správa KRNAP chce vybudováním stálých zábran na vrcholu Sněžky zvýšit ochranu přírody v lokalitě, která patří k nejnavštěvovanějším v Krkonoších. Dosud ochranáři na vrcholu nejvyšší české hory vždy před hlavní turistickou sezonou, která v Krkonoších připadá na červenec a srpen, instalovali dočasné metr vysoké sítě, aby oddělovaly návštěvnický prostor od míst, kde nemají turisté co dělat.

Vrchol Sněžky je klidovým územím KRNAP, kde není možné chodit volným terénem a není možné vstupovat mimo značené turistické cesty a vrcholové plato. Přírodní prostředí na Sněžce je podle zástupců Správy KRNAP nenahraditelné. Nové stále oplocení vrcholového prostoru má přispět nejen k efektivnější ochraně tamních rostlin a živočichů, ale také geologických jevů.

