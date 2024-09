Správa parku České Švýcarsko obnovila biotop pro unikátní vodní rostlinu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Správa národního parku České Švýcarsko dokončila rozsáhlou úpravu rybníčku u bývalého Králova mlýna v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce. Obnovila tak biotop pro silně ohrožený chráněný žabníček vzplývavý.Vodní rostlina se vyskytuje pouze ve dvou lokalitách v ČR, další je požární nádrž nad Dolním Žlebem, tedy rovněž na území CHKO, informoval mluvčí rezervace Tomáš Salov.

"Obnovu rybníčku si vyžádala povodňová událost z roku 2021, kdy musela být z bezpečnostních důvodů během vydatných dešťů tehdejší hráz rybníka překopána," doplnil Salov. Nevyhnutelný zásah ale zhoršil podmínky pro vzácnou rostlinu, která je silně ohrožená a velmi náročná na čistotu vody i nízký obsah v ní rozpuštěných minerálů.

Revitalizace rybníčku v srpnu a září 2024 zahrnovala odstranění sedimentu, opravu hráze a instalaci nového vypouštěcího zařízení pro regulaci výšky hladiny. "Odtokové koryto bylo zpevněno kamenivem a vystavěno do původního stavu, včetně obnovení ostrůvku uprostřed vodní plochy," popsal úpravy mluvčí.

Ryby, které se v nádrži vyskytovaly, byly umístěny do historického náhonu před rybníčkem. Tamtéž našlo krátkodobě útočiště i na 2000 rostlin žabníčku vzplývavého, které byly po dokončení prací přeneseny zpět do obnovené nádrže. "Zpětný transfer střevlí proveden nebyl, neboť se počítá s jejich spontánním návratem přes nátok do rybníka," podotkl Salov.

Obnovu rybníčku spolufinancoval program péče o krajinu, správa parku pak vynaložila zhruba 150.000 korun bez daně. Rybníček je od roku 2000 přírodní památkou zřízenou za účelem ochrany unikátní vodní rostliny.

