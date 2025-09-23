Správa šumavského parku: Los Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna
V minulosti v Česku žila další populace losa v okolí Třeboňské pánve na Jindřichohradecku. "Bylo to dáno tím, že za minulého režimu migrovali losi z Polska přes tehdejší Československo a zarazili se tady na jihu Čech u železné opony s Rakouskem. Proto na Třeboňsku zůstávali. V současnosti nemůžeme vyloučit, že se tam občas objeví, ale spíš jen procházejí a pokračují do Rakouska. Los je zvíře, které hodně migruje," řekl ČTK ředitel jihočeské pobočky AOPK Jiří Bureš.
Dodal, že los žije samotářsky. Své protějšky hledá jen v období páření. Největší nebezpečí pro něj představuje hustá síť silnic, která se v Česku nachází, proto občas zahyne po srážce autem.
Los evropský se původně v Česku vyskytoval, ale v 15. století byl vyhuben. Jde o největšího příslušníka čeledě jelenovitých. Dospělý samec váží až 450 kilogramů a dosahuje výšky v kohoutku 235 centimetrů. Jejich výskyt je vázán na mokřady a oblasti s vodní plochou.
Emil, který se v posledních týdnech pohyboval po severním Rakousku, byl dnes ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle rakouských médií bylo poté zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a České republiky. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého národního parku Šumava. Samec byl zasažen výstřelem z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy.
Los Emil se na začátku června objevil v Ludgeřovicích na Opavsku, během léta se pohyboval za velkého zájmu veřejnosti po Moravě, kde získal pojmenování Emil. Začátkem srpna doputoval na Slovensko, odkud pokračoval do Rakouska. Na facebooku existuje skupina s více než 10.000 fanoušky, která dokumentovala jeho cestu. Po dnešním odchytu a uspání má los ušní známku s GPS vysílačem, což umožní vědecké sledování jeho pohybu v budoucnu.
