https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sprava-sumavskeho-parku-los-emil-muze-posilit-genetiku-losi-populace-u-lipna
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Správa šumavského parku: Los Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna

23.9.2025 02:05 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Los Emil, kterého včera rakouské úřady převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u Lipna. V okolí lipenské přehrady se vyskytuje jediná významnější populace losa evropského v České republice. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně 15 losů evropských, řekl ČTK mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Los Emil pravděpodobně pochází z Polska a v posledních měsících se dostal za velkého zájmu veřejnosti přes Česko a Slovensko do Rakouska.
 
"Pokud by los Emil na české straně zůstal a vydržel by delší dobu v okolí lipenské přehrady, byla by to dobrá zpráva. Mohl by totiž přinést nové genetické informace do současné populace," uvedl Dvořák.

V minulosti v Česku žila další populace losa v okolí Třeboňské pánve na Jindřichohradecku. "Bylo to dáno tím, že za minulého režimu migrovali losi z Polska přes tehdejší Československo a zarazili se tady na jihu Čech u železné opony s Rakouskem. Proto na Třeboňsku zůstávali. V současnosti nemůžeme vyloučit, že se tam občas objeví, ale spíš jen procházejí a pokračují do Rakouska. Los je zvíře, které hodně migruje," řekl ČTK ředitel jihočeské pobočky AOPK Jiří Bureš.

Dodal, že los žije samotářsky. Své protějšky hledá jen v období páření. Největší nebezpečí pro něj představuje hustá síť silnic, která se v Česku nachází, proto občas zahyne po srážce autem.

Los evropský se původně v Česku vyskytoval, ale v 15. století byl vyhuben. Jde o největšího příslušníka čeledě jelenovitých. Dospělý samec váží až 450 kilogramů a dosahuje výšky v kohoutku 235 centimetrů. Jejich výskyt je vázán na mokřady a oblasti s vodní plochou.

Emil, který se v posledních týdnech pohyboval po severním Rakousku, byl dnes ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle rakouských médií bylo poté zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a České republiky. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého národního parku Šumava. Samec byl zasažen výstřelem z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy.

Los Emil se na začátku června objevil v Ludgeřovicích na Opavsku, během léta se pohyboval za velkého zájmu veřejnosti po Moravě, kde získal pojmenování Emil. Začátkem srpna doputoval na Slovensko, odkud pokračoval do Rakouska. Na facebooku existuje skupina s více než 10.000 fanoušky, která dokumentovala jeho cestu. Po dnešním odchytu a uspání má los ušní známku s GPS vysílačem, což umožní vědecké sledování jeho pohybu v budoucnu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Los evropský Foto: mikaelsoderberg Flickr Los Emil byl u rakouské dálnice uspán a přepraven na okraj Šumavy Los evropský Foto: Birgit Fostervold Flickr Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka Los evropský Foto: Rufus46 Wikimedia Commons Horní Rakousy chtějí losa Emila uspat a přesunout na hranice s Českem

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 10

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 2

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 47

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

Jan Tůma: ČR snižuje emise skleníkových plynů. Jak je to možné?

Diskuse: 34

V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist