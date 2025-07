Správci brněnské zeleně chystají úpravy ve Wilsonově lese či Lužánkách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna (VZMB) chystá úpravy ve Wilsonově lese, Lužánkách či Tyršově sadu. Město plánuje přispět přes 4,7 milionu korun, pokud to schválí zastupitelé. Snahou je, aby parky i ulice zůstaly živým prostorem, kam lidé rádi chodí, uvedl náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL). Ve Wilsonově lese přibudou třeba odpadkové koše. Správci zeleně upozorňují, že tam však často nacházejí i odpad, který s běžným užívání lesoparku nesouvisí.Nové stromy doplní alej na Helfertově v úseku mezi ulicemi Antonína Slavíka a Černopolní. Zlepšit se tam mají i půdní podmínky, a to díky injektáži, výměně zeminy a přidání strukturálního substrátu, který podporuje růst. Injektáž s dodáním hydrogelu a hnojivého roztoku ke kořenům v místě se sníženou kvalitou půdy čeká i dalších 651 stromů na více než 25 ulicích, například na Purkyňově, Dobrovského nebo Pionýrské. Nová oboustranná alej vznikne v ulicích Zeiberlichově a Weissově. Město rovněž do ulice pořídí a osází mobilní nádoby se stromy. Podobné, ze stejné kolekce a materiálů, mohou lidé vidět na třídě Kapitána Jaroše nebo v Zámečnické ulici.

"V centrální ploše Tyršova sadu vznikne pobytový trávník pro veřejnost, a to za přispění nového závlahového systému o rozloze 2500 metrů čtverečních. Oblast hojně využívají děti i pejskaři a v letních suchých měsících je tak vystavena enormní zátěži. Dále počítáme s opravou podlah, stěn či přístupových schodů u kašny v parku Studánka a vybudováním závlahového řadu ze současného vrtu v Lužánkách. Voda bude zásobovat kašnu Tři putti z roku 1860 a poslouží také k zálivce trvalkových záhonů a květinové výsadby," uvedl Chvátal. V parcích Lužánky, Denisovy sady, Špilberk a Kapucínské terasy je dále v plánu obnova informačních cedulí.

Novinky čekají i Wilsonův les, kde pracovníci opraví piknikové sady a 88 laviček. Doplní je nové lavičky, odpadkové koše a sedací klády, které se objeví i v parcích Lužánky a Špilberk.

Ve Wilsonově lese však správce zeleně trápí, že tam lidé vyhazují odpad. "Množství větví, trávy a listí nacházíme zejména na okrajích lesoparku v místech, kde sousedí se zahradami, ale i mezi garážemi či proti rodinným domům. I když by se na první pohled mohlo zdát, že rozložitelná biomasa přece nemůže škodit, opak je pravdou. Kromě nevábného estetického dojmu z tlející hromady spočívá negativní dopad v zátěži působící na kořeny stromů, změna úrovně terénu stromům vysloveně škodí. Navrstvený bioodpad se s ohledem na stromy těžko likviduje. Hromady také přitahují další ukládání odpadu, mnohdy nerozložitelného," uvedla VZMB na svém webu.

Dalším problémem je podle organizace odkládání pytlů s komunálním odpadem k odpadkovým košům lesoparku. Údržba však nedisponuje svozovým vozem na komunální odpad a malým autem tam musí zajíždět opakovaně. Nalezený odpad pak pracovníci třídí, rostou tím náklady na jeho likvidaci a spotřebovaný čas chybí jinde, upozornila VZMB.

