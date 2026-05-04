Správci KRNAP varují před požáry, lidé by měli hlásit každý zárodek ohně
Informace o možných požárech mohou turisté volat přímo hasičům na nouzovou telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112, případně na pohotovostní telefonní číslo Správy KRNAP 737 211 113.
Kvůli teplému a suchému počasí platí na většině území Česka až do odvolání výstraha před vznikem požárů. Hasiči v Královéhradeckém kraji o prodlouženém víkendu zasahovali v regionu u několika menších lesních požárů. Například v neděli hořel les u obce Boháňka na Jičínsku nebo u obce Zdobín na Trutnovsku. Podle dostupných informací při víkendových požárech v přírodě v kraji nebyl nikdo zraněn.
Stovky hasičů s pomocí vrtulníků třetím dnem likvidují rozsáhlý požár lesa v Národním parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji.
Po horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek by mělo spadnout ve čtvrtek.
