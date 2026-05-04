Správci KRNAP varují před požáry, lidé by měli hlásit každý zárodek ohně

4.5.2026 15:40 (ČTK)
Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) kvůli riziku vzniku požárů ve volné přírodě vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby hlásili jakýkoli zárodek možného požáru. Na svém webu varovali také před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků.
 
"Nepoužívejte v přírodě Krkonoš, zejména v lesích, žádný otevřený oheň, ani nekuřte! V případě, že byste zaznamenali v terénu požár, volejte obratem hasiče," sdělili dnes správci parku.

Informace o možných požárech mohou turisté volat přímo hasičům na nouzovou telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112, případně na pohotovostní telefonní číslo Správy KRNAP 737 211 113.

Kvůli teplému a suchému počasí platí na většině území Česka až do odvolání výstraha před vznikem požárů. Hasiči v Královéhradeckém kraji o prodlouženém víkendu zasahovali v regionu u několika menších lesních požárů. Například v neděli hořel les u obce Boháňka na Jičínsku nebo u obce Zdobín na Trutnovsku. Podle dostupných informací při víkendových požárech v přírodě v kraji nebyl nikdo zraněn.

Stovky hasičů s pomocí vrtulníků třetím dnem likvidují rozsáhlý požár lesa v Národním parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji.

Po horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek by mělo spadnout ve čtvrtek.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
