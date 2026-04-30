Třeboňským rybníkům chybí přes 20 procent vody, sucho je největší za desítky let

30.4.2026 04:46 (ČTK)
Foto | Donald Judge / Flickr
Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek let. Rybáři na podzim vynechali výlov u dvou desítek rybníků a při výlovu dalších se snažili co nejvíce vody zadržet v krajině, řekl ČTK provozní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
 
"Ze zhruba 75 milionů kubických metrů vody, kterou zadržujeme v našich rybnících, tak v současné době máme spočítanou bilanci, že nám jí chybí více než 20 procent," uvedl Kukačka. Voda chybí nejen v rybnících, ale i řekách. “Podobné sucho je obvyklé třeba v srpnu, nikdy ne na jaře. Naposledy bylo tak málo vody kolem roku 1990,” řekl provozní ředitel.

Dodal, že na hospodaření společnosti může mít sucho zásadní dopad. "Rybníky mají poměrně značný odpar, mnohem větší, než bylo historicky obvyklé. Viním z toho hlavně východní vítr, protože je extrémně suchý," uvedl Kukačka. Z rybníků teď ubývá centimetr vody každé dva až tři dny. V krajině navíc chybějí zimy s dostatečným množstvím sněhu, ze kterého se při tání uvolňuje vlhkost postupně.

Na podzim rybáři vybrali zhruba 20 rybníků s malým množstvím vody, které z výlovů vynechali. U ostatních výlovů se snažili s vodou dobře hospodařit. "Ve zkratce je to reorganizace systému vypouštění kaskád rybníků tak, abychom co nejefektivněji vodu zachytili v krajině," uvedl Kukačka.

Podle množství vody v rybnících také společnost volí rybí násadu. "Rybníky, které mají extrémně málo vody a máme trošku šanci, že se tam voda dotáhne, tak jsme nasadili, nebo plánujeme nasadit třeba milimetrová embrya. A zase tržní ryby, abychom jich měli dostatek a dokázali pokrýt poptávku, jsme nasadili do těch rybníků, které mají dostatek vody," doplnil Kukačka.

Hlavní činností společnosti Rybářství Třeboň a.s. je chov ryb. Společnost provozuje rybí líheň, sádky, prodejny ryb a vlastní rybářské revíry pro sportovní rybolov. Spravuje 8000 hektarů rybníků. Roční produkce dosahuje 2800 tun ryb, z čehož 80 procent tvoří kapr.

Karel Zvářal

30.4.2026 08:56
Ať mi nikdo neříká, že s pomocí "ikonické" AI nedovedou zajistit dostatek srážek. Otepluje se, voda se vypařuje rychleji, než kdy dřív, ale nikde nepadá-/ Krom zvýšeného kysličníku tam hraje roli "žáby na prameni" ještě něco jiného (no ale rozbitý JS s padavým/výsušným větrem v žádném případě, že...). Otázka/záhada za 500(mega), že?-)
SV

Slavomil Vinkler

30.4.2026 09:06
No je známo, že volná hladiny má velmi vysoký výpar. Na druhé straně, nepřerybněný rybník má rezervu vody. Pokud by se osazovalo úměrně, tak to ryby mohou přežít.
