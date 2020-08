Sprchování slonů v ZOO Dvůr Králové přihlížely stovky lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Dvůr Králové Ve dvorské zoo chovají dvě dospělé slonice, kterým je přes 30 let. Sprchují je ve venkovní expozici.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stovky lidí v ZOO Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku přihlížely sprchování slonů. Jde o součást péče o zvířata v těchto parných dnech. ČTK to řekla mluvčí Safari parku Dvůr Králové Markéta Grúňová. Kropení slonů bylo na programu akce Dny slonů a lvů.

"Když teplota přesáhne 30 stupňů, tak sprchování slonů je pravidlem. Sloni jsou chováni v chráněném kontaktu, to znamená, že v určité míře s ošetřovateli komunikují. Ošetřovatelé jim dají pokyn, že se chystá sprchování, přijdou sami, těší se na to," řekla ČTK Grúňová.

Ve dvorské zoo chovají dvě dospělé slonice, kterým je přes 30 let. Sprchují je ve venkovní expozici, která je rozdělena na dvě části. "Slonice přejdou do jedné části a v druhé zůstane ošetřovatel s hadicí, ten se k nim přiblíží a přes bariéru se nechávají sprchovat," uvedla mluvčí.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu nosorožců či žiraf. "Všechny africké druhy přizpůsobují vedrům svoji aktivitu. Častěji odpočívají ve stínu. Proto je lepší safari park navštívit na večer, když jsou zvířata aktivnější," řekla Grúňová.

Dvorská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji, loni tam zavítalo téměř 542.000 lidí. Nejinak by tomu mělo být letos, i když se do celkového výsledku zřejmě negativně promítne nucená jarní pauza zoo kvůli koronaviru. Propad návštěvnosti by mohl snížit rekordní zájem lidí v letní sezoně. "Letošní letní sezona je určitě nejlepší za posledních deset let," řekla Grúňová.

Ve středu 5. srpna měla zoo za posledních deset let rekordní denní návštěvnost. "Zatímco se největší červencové a srpnové návštěvnosti od roku 2008 pohybovaly v číslech maximálně 7500 návštěvníků za den, návštěvnost 5. srpna dosáhla 9700 návštěvníků," uvedla mluvčí.

Podle ní červencová návštěvnost letošního roku překonala všechna očekávání, do zoo přišlo téměř 152.000 návštěvníků. "Nejsilnější červencová návštěvnost byla za posledních 10 let do letoška zaznamenána v roce 2016, kdy safari park navštívilo 144.000 návštěvníků," sdělila.

Dvorská zoo nabízí letní program s africkou tématikou v různých podobách. Návštěvníci mají také možnost vyjíždět do afrického safari či vyslechnout komentované prohlídky ošetřovatelů. Pokladny jsou otevřené do 18:00, ale safari park se uzavírá až v 22:00. Lidé, kteří se chtějí vyhnout frontám, mohou využít zvýhodněného vstupného a zakoupit lístek online.

reklama