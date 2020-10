SRNA index: Počet srážek se zvěří letos kvůli pandemii klesl

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Alan Wolf / Flickr.com Každoročně na českých silnicích dojde podle policejních statistik přes 10 000 srážek s divokými i domácími zvířaty. Kritické jsou obvykle podzimní měsíce, loni na říjen a listopad připadla více než pětina podobných střetů.

Počet srážek aut se zvěří letos kvůli pandemii klesl. Zatímco loni se mezi dubnem a zářím na českých silnicích stalo 7872 nehod se zvěří, letos to bylo 7238 srážek. Vyplývá to z dat SRNA indexu, který vydává dvakrát ročně Generali Česká pojišťovna. Za úbytkem je první vlna koronavirové krize, která utlumila dopravu na českých silnicích.

Doprava se podle Michala Bíla z Centra dopravního výzkumu výrazně snížila hned na začátku března. "V 11. týdnu roku prudce klesla intenzita dopravy, a to především na silnicích prvních tříd a dálnicích. Následně se intenzita dopravy postupně zvyšovala, a to až do 25. týdne, kdy se vrátila na úroveň z předchozích let," uvedla.

Pokles dopravy se přímo projevil na poklesu úmrtnosti zvěře na silnicích. Už po zavedení karanténních opatření na začátku března meziročně ubyly srážky vozidel se zvěří. "Snížení počtu srážek se zvěří je naprosto jednoznačně způsobeno nižší intenzitou dopravy danou opatřeními proti šíření covid-19," potvrdil Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty.

Výše škod je značně závislá na tom, s jakým zvířetem se auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s divokým prasetem. Nejvíce pak pojišťovna vyplácí za opravy vozidel z kategorie SUV. Podle expertních odhadů však pod koly automobilů nejčastěji končí srnčí zvěř, a to zhruba z 80 procent všech případů.

Podle SRNA indexu bylo k nejvíce srážek vozidel se zvěří ve Středočeském kraji, kde policie eviduje 1528 nahlášených nehod. Následuje kraj Vysočina s 909 nehodami a v závěsu za ním Ústecký kraj s 856 střety se zvěří. Nejvíce srážek je podle hustoty silniční sítě v Praze (každého 1,9 kilometru), následují Zlínský kraj (4,2 kilometru) a Moravskoslezský kraj (4,8 kilometru).

Počet nehod se zvěří roste v říjnu. Přispívá k tomu několik faktorů, mlhy a deště snižují viditelnost, je říje a zvířata jsou vyplašena podzimními hony. Dříve se také stmívá, takže se více prolíná čas lidských aktivit s obdobím, kdy vyráží za potravou zvířata s noční aktivitou.

Společnost Vindicia varuje, že se v těchto případech řidiči jen zřídka dočkají odškodnění za úraz. "Pro posádku auta může srážka s většími zvířaty, jako jsou jeleni, daňci, mufloni či divoká prasata, skončit velmi vážným zraněním. Nepříjemná je pro řidiče i skutečnost, že je v těchto případech vždy považován za viníka. To má dopad i na odškodnění zdravotních následků. Zatímco při klasické nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje," upozornil expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.

Lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky havarovaného vozidla. "Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým poškozeným a nárok na kompenzaci vám vzniká. Uhradí ho pojišťovna, a to z povinného ručení viníka," vysvětlil.

