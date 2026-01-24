Stanice Pavlov loni přijala skoro 1740 zraněných zvířat, o sto víc než předloni
Stanice dostává ptačí mláďata vypadlá z hnízd nebo ze zničených hnízd, zvířata zraněná třeba po srážkách s auty, nárazech do prosklených ploch, zásahu elektřinou či po střetech s jinými živočichy. Nejvíc se jich loni do Pavlova dostalo z Jihlavy a jejího okolí, následovala území obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod a Třebíč. Z Jihlavy dostává stanice často ježky, netopýry, poštolky a rorýse.
Ptákům teď v zimě pomohla nedávná obleva, mohou znovu lovit třeba hraboše na polích. Předtím už stanice začala dostávat vyhladovělé ptáky - volavky popelavé, poštolky a káňata. "Tím, že teď sníh částečně roztál, příjem vyhladovělých ptáků zase ustal," řekl Karafiát.
Vyléčená zvířata ochránci vypouštějí, ta s trvalým handicapem musejí zůstat ve stanici nebo v jiných chovných zařízeních. "Hodně spolupracujeme se zoologickými zahradami," řekl Karafiát. Třeba poranění pěvci, kteří už se nemohou vrátit do volné přírody, se dostávají do expozice plzeňské zoo.
Mezi zvířaty, která se vloni povedlo zachránit a zůstanou v Pavlově natrvalo, je vzácný orel křiklavý. "Na Vysočině nevíme o žádném hnízdění," uvedl ředitel. Orla srazilo auto, pak zůstal nějakou dobu u cesty. Byl vyhladovělý a vyhublý. "Bohužel měl starou zlomeninu křídla, kde už to nešlo spravit, takže o to křídlo přišel," řekl Karafiát. Pracovníci stanice se starali také o orly mořské. Jeden dostal vysílačku. "Podíval se i do Polska, vrátil se nazpátek a od podzimu se pohybuje na Třeboňsku," přiblížil jeho pohyb.
Stanice je v Pavlově od roku 1989. Letos v září bude mít nové léčebné zařízení se 16 voliérami, jehož stavba začala vloni. Modernizace stanice bude stát zhruba 23 milionů korun. Návštěvníky stavební práce neomezují. Včetně výukových programů vloni stanicí prošlo přibližně 7000 lidí. Na praxi nebo na zkušenou tam jezdí i studenti vysokých škol.
Stanice zaměstnává 40 lidí, téměř všichni mají nějaké zdravotní omezení a pracují na částečný úvazek.
