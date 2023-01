Stanicí Pavlov prošlo minulý rok přes 1000 zvířat, o něco méně než předloni

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stanicí v Pavlově na Havlíčkobrodsku prošlo v minulém roce přes 1000 handicapovaných zvířat, přibližně o stovku méně než v rekordním roce 2021. V zimě se tam často dostávají zranění draví ptáci. Tento týden přibyli také tři probuzení netopýři. Ředitel stanice Zbyšek Karafiát předpokládá, že kvůli nynějšímu teplému počasí netopýrů ještě přibude.

Netopýři se podle ředitele dostávají do stanice nejčastěji v zimě. Pokud jsou v místech, kde nemají dobré podmínky k přezimování, snaží se najít jiný úkryt, třeba i sklep. "Mají rádi, když tam je vlhko a teplota kolem pěti stupňů," řekl ČTK.

Vyšší venkovní teploty mohou škodit zvířatům, která jsou nastavená na to, že mají v zimě spát. Když se budí, spotřebují víc energie, která by jim mohla chybět. Oteplení na druhou stranu podle ředitele pomáhá například ptákům dostat se k potravě. "Kdyby byla trvalá sněhová pokrývka od začátku prosince, tak by asi teď začali přicházet draví ptáci, sovy a volavky, kteří by byli vyhublí," uvedl.

Do stanice se poslední dobou dostali krahujci, kteří se zranili nárazem do prosklených ploch. "Před Vánoci bylo hodně káňat, většinou po srážce s auty," doplnil Karafiát. Hodně káňat přilétá na zimu ze severských zemí, sedí na stromech u silnic a čekají na kořist. Celkem je teď v pavlovské stanici okolo 150 zvířat, mezi nimi 40 ježků.

Stanice v Pavlově funguje přes 30 let. Přijatých zvířat postupně přibývalo, víc než 1000 jich vloni bylo třetím rokem v řadě. "Takže už si na to začínáme zvykat," řekl Karafiát. Lépe zvládat takový počet by pomohly voliéry, s jejichž stavbou by pracovníci stanice chtěli začít koncem letoška. Uzdravená zvířata by se díky novým voliérám měla rychleji dostat do takové kondice, aby se mohla vrátit do přírody. Jen materiál na 16 voliér ale bude stát okolo 1,5 milionu korun. Část peněz už stanice získala, i díky dárcům, další shání.

Obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov působí v celém kraji, pořádá také různé akce a prohlídky pro školy a veřejnost. Na roční provoz stanice potřebuje přes sedm milionů korun. Zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním.

reklama