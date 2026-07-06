Stará čistírna odpadních vod v pražském Bubenči slaví 120 let od zahájení zkušebního provozu
V budově Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči vznikne vzdělávací centrum věnované čištění odpadních vod. Půjde o obdobu centra Hydropolis zaměřeného na pitnou vodu, které vzniká na Vinohradech. Rekonstrukce budovy, jež bude otevření centra předcházet, by mohla začít asi za pět let.
Vznik vzdělávacího centra ve staré čistírně má na starosti Pražská vodohospodářská společnost. Nejprve provede stavebně technický průzkum, který má zjistit aktuální stav budovy a přilehlých objektů. Ten by měl trvat podle Holuba asi dva až tři roky.
"Zhruba za pět let by mělo dojít k rekonstrukci a přerod v centrum o tom, jak je důležitá ekologie vody ve městě. Pitná voda je jen půlka cyklu, druhá půlka je odpadní voda," řekl Holub.
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči je národní kulturní památkou. Byla postavena v letech 1901 až 1906 jako poslední článek stokové sítě. Projekt kanalizace i návrh technických parametrů čistírny vypracoval stavební inženýr britského původu William Heerlein Lindley. Do Prahy přijel roce 1889 v roli externího nezaujatého odborníka, který měl posoudit zhotovené projekty na novou moderní kanalizaci. Z nabízených možností si nevybral a předložil návrh vlastní.
Lindleyho projekt kanalizace pokrýval celé město a byl čistě gravitační. Nebyly v něm žádné žumpy, které se do té doby v systému kanalizací používaly. Při stavbě stok trval Lindley na prvotřídním materiálu. Odolal tlaku betonářské lobby a nechal je postavit z třikrát pálených cihel, které slouží do současnosti. Stejně tak jsou stále funkční parní stroje, kterými je čistírna vybavená.
K čištění většiny odpadních vod sloužila čistírna v Bubenči do roku 1967, kdy byla na Císařském ostrově uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod.
Atmosféra industriální památky zaujala řadu filmařů, natáčely se tam některé scény snímků Mission Impossible: Ghost Protocol, Bídníci, Šakalí léta, Příběhy obyčejného šílenství, Po strništi bos nebo seriálů Zdivočelá země či Já, Mattoni.
Každý víkend se konají komentované prohlídky pro veřejnost. Jejich součástí je jak návštěva secesní průmyslové budovy, tak bývalých stok v podzemí. Návštěvníky čeká také plavba na prámu po hladině podzemní sedimentační nádrže.
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