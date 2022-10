Statek na Havlíčkobrodsku otevře Dýňový svět o něco později, dýně pomaleji zrají

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Dřív jsme lidi seznamovali s tím, že se vůbec dá z dýní vařit. Dneska už bych řekla, že to je běžná věc," řekla Pipková.

Na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny na Havlíčkobrodsku bude od soboty 1. října Dýňový svět s dekoracemi vytvořenými ze stovek čerstvě sklizených dýní. Podzimní výletní místo se otevírá o týden později než minulé roky, dýně déle dozrávají. Úroda je letos o něco nižší, kvůli jarnímu suchu, řekla ČTK Jaroslava Pipková. I tak jich na statku mají okolo 60 druhů, různých tvarů a barev, vhodných na vaření nebo dekoraci. Podzimní pěstitelské výstavy budou v říjnu i jinde v kraji.

Rodina Pipkova pěstuje dýně na 4,5 hektaru polí. Letos později nasazovaly plody a tak později dozrávají. Dýňový svět ve dvoře a zahradě statku budou farmáři otevírat podvanácté. Lidé podle jejich zkušeností už mnohem víc využívají dýně při vaření a pro moderní matky je to běžná zelenina, kterou umí připravit na různé způsoby. "Dřív jsme lidi seznamovali s tím, že se vůbec dá z dýní vařit. Dneska už bych řekla, že to je běžná věc," řekla Pipková.

Dýňový svět bude otevřený ve všedních dnech od středy do pátku odpoledne a o víkendech od 10:00. "Otevřeno bychom chtěli mít do konce října, dál pak uvidíme, jak to bude vypadat, podle počasí," uvedla farmářka. Aktuální informace jsou na facebooku nebo webu farmy.

Pěstitelské výstavy budou v říjnu i jinde v kraji. Tradiční výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor bude v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku od 14. října. Zahrádkáři v Telči na Jihlavsku otevrou podzimní výstavu 21. října. Český bramborářský svaz připravuje 32. bramborářské dny, v Havlíčkově Brodě se budou konat od 20. do 22. října.

