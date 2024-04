Státní Lesy ČR varují před požáry lesů, posílily protipožární hlídky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fir0002 / Fir0002 / Wikimedia Commons "Požár může vzniknout i z odhozeného nedopalku cigarety nebo od přenosného vařiče. Většina lesních požárů vznikne z nedbalosti návštěvníků lesa," uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Libor Strakoš.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) varuje návštěvníky lesů před zvýšeným rizikem vzniku lesních požárů kvůli suchu a větru. Podnik, který spravuje téměř polovinu lesů v ČR, proto posílil protipožární hlídky v lesích. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Připomněla, že lesní zákon zakazuje v lesích rozdělávání ohně, kouření a odhazování hořících a doutnajících předmětů, a to až do padesátimetrové vzdálenosti od porostu.

Zákaz rozdělávání ohně v lese či u lesa platí i pro případy dnešního pálení čarodějnic. "Požár může vzniknout i z odhozeného nedopalku cigarety nebo od přenosného vařiče. Většina lesních požárů vznikne z nedbalosti návštěvníků lesa," uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Libor Strakoš.

Loni ve státních lesích vzniklo 120 požárů, nejvíce jich bylo v severních Čechách. Oheň zasáhl celkem 22 hektarů lesa, škodu podnik vyčíslil na 2,9 milionu korun.

Meteorologové vydali výstrahu před nebezpečím požárů pro většinu Čech a pro jižní Moravu, zatím trvá do pátku. Lidé by podle hasičů měli být opatrní všude při každé manipulaci s otevřeným ohněm. V Praze a Středočeském kraji platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Národní park České Švýcarsko v rámci prevence před požáry zakázal vstup turistů do lesa v noci.

Již k začátku dubna Lesy ČR zakázaly ve svých lesích pálení klestí lesními dělníky. Zákaz potrvá do konce října. Pálení klestí lze dělat v rámci hospodaření v lese a lesní zákon ho umožňuje.

Lesy ČR se snaží požárům předcházet a lesy sázet tak, aby šíření případného ohně bylo co nejpomalejší. Lesníci proto v lesích staví a obnovují vodní nádrže, z nichž by se dala rychle čerpat voda pro hašení. V horkých letních dnech drží lesníci protipožární hlídky.

V některých nových porostech, založených zejména na větších plochách po kůrovcové kalamitě, lesníci nechávají čtyřmetrové oddělovací pásy. Okraje nového lesa často tvoří jen listnáče, například olše, lípa nebo javor, které přenášejí oheň podstatně méně než jehličnany.

