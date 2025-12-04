https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/staty-eu-a-europarlament-se-shodly-na-odkladu-narizeni-o-odlesnovani-o-dalsi-rok
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Státy EU a europarlament se shodly na odkladu nařízení o odlesňování o další rok

4.12.2025 22:23 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Členské státy EU se shodly s Evropským parlamentem na odložení hojně diskutovaného nařízení o odlesňování o další rok. Cílem je umožnit zemědělcům, lesníkům, obchodníkům i dalším hospodářským subjektům, aby se mohli na předpis řádně připravit. Informoval o tom europarlament v prohlášení. Nařízení musí ještě formálně schválit Evropský parlament i Rada EU, která zastupuje členské státy.
 
"Nařízení o odlesňování, přijaté v roce 2023 s cílem zajistit, aby výrobky prodávané v EU nepocházely z odlesněné půdy, má být zjednodušeno a bude uplatňováno o rok později," stojí v prohlášení EP. Normu kritizovala mimo jiné Česká republika, která rovněž tlačila na další odklad.

Velké hospodářské subjekty a obchodníci budou nyní muset nařízení uplatňovat od 30. prosince 2026 a malé hospodářské subjekty, soukromé osoby a mikropodniky či malé podniky od 30. června 2027. "Tato dodatečná lhůta má zaručit hladký přechod a poskytnout čas na vylepšení IT systému, který hospodářské subjekty, obchodníci a jejich zástupci používají k podávání elektronických prohlášení o náležité péči," uvedl europarlament.

Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci mají mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.

Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla pak měla platit od 30. prosince 2025. Systém se ale nejevil jako plně funkční a komisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová původně v září oznámila opětovný roční odklad pravidel. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází.

Následně ale začala intenzivní jednání mezi kabinety Roswallové a místopředsedkyně EK Teresy Riberaové, která se údajně zdráhala spis o odlesňování znovu otevřít. Nakonec komise dosáhla shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost letos 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to mělo například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých firem a u tzv. mikropodniků mělo jít o roční odklad, tedy norma se měla začít uplatňovat až od 30. prosince 2026.

Mnohé státy s tím ale nesouhlasily a s novým návrhem na úplné odložení o další rok přišlo v listopadu Německo. Během následného jednání se členské státy na odkladu shodly. Stejný krok podpořil 26. listopadu i Evropský parlament.

Pražská EVVOluce

