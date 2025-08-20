Stav nebezpečí kvůli likvidaci benzenu u Hustopečí vláda prodloužila do 24. září
Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle České inspekce životního prostředí uniklo až 400 tun benzenu.
Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Přilehlé jezero by mohlo být bezpečné ke konci září, uvedl Hladík s tím, že další dekontaminace by pak měla pokračovat v prostoru uzavřeném stěnou. O dalším postupu dnes jednal s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem (ANO).
Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. Kdyby dnes nerozhodla o prodloužení, stav nebezpečí by skončil 25. srpna.
Maximum znečištění by se podle Hladíka mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu. Podle odhadu sanační společnosti z poloviny července se v místě stále nacházelo asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes 100 tun benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.
