https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stav-nebezpeci-kvuli-likvidaci-benzenu-u-hustopeci-vlada-prodlouzila-do-24.zari
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stav nebezpečí kvůli likvidaci benzenu u Hustopečí vláda prodloužila do 24. září

20.8.2025 15:18 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Stav nebezpečí kvůli likvidaci benzenu u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku potrvá do 24. září. Páté prodloužení zvláštního režimu, o kterém dnes rozhodla vláda, má být podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) poslední.
 
Ministr uvedl, že sanace po únorové nehodě nákladního vlaku pokračuje úspěšně, na hladině podzemních vod už benzen není, ještě měsíce potrvá, než bude vyčištěna i zemina. K tomu ale už nebude nutné rozhodování ve zvláštním režimu. Na sanaci bylo zatím třeba 200 milionů korun, odhady dosahující až miliardy korun se zřejmě nenaplní, uvedl Hladík.

Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle České inspekce životního prostředí uniklo až 400 tun benzenu.

Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Přilehlé jezero by mohlo být bezpečné ke konci září, uvedl Hladík s tím, že další dekontaminace by pak měla pokračovat v prostoru uzavřeném stěnou. O dalším postupu dnes jednal s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem (ANO).

Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. Kdyby dnes nerozhodla o prodloužení, stav nebezpečí by skončil 25. srpna.

Maximum znečištění by se podle Hladíka mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu. Podle odhadu sanační společnosti z poloviny července se v místě stále nacházelo asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes 100 tun benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Hladík navrhne, aby dnešní prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí bylo poslední Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Hejtman žádá vládu o páté prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou prodloužila vláda do 25. srpna

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 20

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 156

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 7

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

Diskuse: 21
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist