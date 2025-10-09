Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady
Objížďky budou stanoveny pro vozy do 3,5 a nad 3,5 tuny. Další mosty přes Vltavu jsou u Kamýku nad Vltavou nebo u Orlíku nad Vltavou. Lidé z okolních obcí, jimž uzavírka zkomplikuje každodenní dojíždění za prací či odvážení dětí do škol, budou moci využívat lávku pro pěší v Solenicích, která je stavebně upravená pro provoz aut. Sloužit bude i záchranářům a pracovníkům vodní elektrárny a přehrady.
Podle webů obcí Solenice a Milešov bude lávka po dobu uzavírky osazena semafory a závorovým systémem, který budou řidiči ovládat elektronickou kartou. Průjezd bude možný na povolenky, jež vydávají obecní úřady.
Bezpečnostní přeliv na Orlíku vzniká mimo hráz poblíž administrativní budovy. Má mít tři pole hrazená segmentovými uzávěry, zakrytou část a železobetonový skluz dlouhý 367 metrů a široký 16 metrů. Hlavním cílem je zvýšit zabezpečení přehrady před účinky velkých vod a posílit protipovodňovou ochranu na dolním toku Vltavy pro více než 240.000 obyvatel a jejich majetek. Díky doplňkovému přelivu Orlická přehrada bezpečně zvládne desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5300 metrů krychlových za vteřinu.
Přípravy projektu začaly po ničivých záplavách v roce 2002, kdy Orlík dokázal pozdržet kulminaci povodně na dolním toku Vltavy a Labe o 17 hodin. Přehrada byla tehdy vystavena podstatně většímu zatížení, než s jakým projektanti počítali. Odborníci zpracovali 14 variant technických řešení, na studiích se podíleli i zahraniční experti. Stavba začala v říjnu 2021. S dokončením se podle dřívějších informací počítá na přelomu let 2027 a 2028.
Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Její stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala do roku 1961. V minulosti prošla mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.
