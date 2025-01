Stavbaři objevili při opravě bazénu v Kroměříži azbest, zpozdí to otevření

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Stavbaři objevili při opravě krytého plaveckého bazénu v Kroměříži azbest. Z části pláště budovy je nutné tento zdraví nebezpečný materiál odborně odstranit, což zpozdí plánované opětovné otevření bazénu pro školy a plavecké sporty. Dělníci také při práci narazili na části konstrukce, které je potřeba kvůli degradaci způsobené chlorem staticky zabezpečit, sdělil ČTK mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.První etapa rozsáhlé rekonstrukce plaveckého bazénu začala loni v létě. Radnice jej původně chtěla pro školy a sportovce otevřít loni v listopadu, či prosinci a pro veřejnost letos v lednu. Stavbu však zbrzdily zářijové vydatné deště a vítr a také neočekávané vícepráce. Proto město termín zpřístupnění sportoviště o několik měsíců posunulo. Nyní se otevření bazénu dále komplikuje. "Chtěli jsme do bazénu dříve pustit školáky i sportovce, bohužel to z bezpečnostních důvodů nejde. Celá budova včetně sauny a posilovny tak bude otevřena až po dokončení stavby, což by mělo být v květnu letošního roku," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Nález azbestu v jedné ze stěn při zateplování byl pro stavbaře překvapením. Azbest se objevil také při demontáži staré nefunkční vzduchotechniky, kterou kompletně vymění za novou. "Připomínám, že problém s azbestem by bylo nutné řešit i při případné demolici objektu, která by město spolu s likvidací azbestu, suti a dalších konstrukcí vyšla odhadem na astronomických zhruba 90 milionů korun," uvedl místostarosta Karel Holík (SOCDEM).

Pokud by město stavělo nový bazén, náklady by podle něj zcela jistě přesáhly půl miliardy korun. "Byly by oproti rekonstrukci nejméně trojnásobné a Kroměříž by byla bez bazénu nejspíš i tři roky. Práce by se navíc nedaly dělat po etapách tak, aby bazén nebyl nepřetržitě na dlouhou dobu uzavřen," uvedl Holík.

Náklady na loňské a letošní práce na bazéně budou zhruba 75 milionů korun. Minimálně 35 milionů korun ale pokryje dotace z evropských fondů. "Budeme za tyto peníze mít na desítky let vyřešené problémy, které provoz bazénu komplikovaly a prodražovaly. Rekonstrukce střechy vyřeší zatékání do budovy, nová kanalizace už nebude zaplavovat suterén, vyřešena bude statika a díky zateplení, výměně oken i dveří a fotovoltaické elektrárně na střeše bude provoz bazénu energeticky výrazně úspornější. Tyto práce sice nejsou vidět, ale připraví budovu na pozlátko v podobě rekonstrukce interiéru, kterou plánujeme na příští rok," doplnil Opatrný.

Radnice má již hotovou studii rekonstrukce vnitřní části bazénu. Plánuje vyměnit obklady, podlahy, rozvody i šatny. Jinak uspořádány budou vstupní prostory pro návštěvníky, stavbaři upraví prostor pro spolek Plavecké sporty Kroměříž, přestěhují posilovnu a přidají wellness prvky. Krytý plavecký bazén byl v Obvodové ulici zprovozněn v roce 1986.

