Bezděk stíhaný v azbestové kauze rezignoval na funkci kladenského náměstka

Bývalý středočeský radní Robert Bezděk stíhaný v kauze azbestu v Milovicích rezignoval na funkci náměstka a na post v radě Kladna. V zastupitelstvu zůstane, nového členy rady by zastupitelé měli volit na řádném jednání v pondělí, řekl ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Na post krajského zastupitele Bezděk rezignoval na začátku června. V krajském zastupitelstvu byl v opozici za ANO, členství v hnutí ukončil v květnu.Rezignaci Bezděka projednala ve čtvrtek mimořádná schůze kladenských radních. "Měl by zůstat nezařazeným zastupitelem," uvedl Heral. Kdo by měl Bezděka nahradit, bude podle něj jasné po hlasování zastupitelů, konkrétní jméno neuvedl.

Novou středočeskou krajskou zastupitelkou se v pondělí stala Barbora Daňhová (ANO). Ve funkci místopředsedy a člena krajského kontrolního výboru Bezděka nahradil Martin Herman (ANO) a ve funkci místopředsedy a člena finančního výboru František Bureš (ANO).

V milovické kauze policisté před třemi týdny obvinili pět lidí a jednu firmu včetně dvou jejích jednatelů, tři lidé jsou z řad úředníků a bývalého vedení Krajského úřadu Středočeského kraje. Podezřelí jsou z trestných činů zneužití pravomoci a podvodu ve formě pomoci. Podezření se týká období do roku 2020, kdy Středočeský kraj vedlo ANO. Bezděk měl jako tehdejší středočeský radní zakázku na starosti.

Podle policie společnost Mladá RP měla pro hejtmanství zbourat budovy po sovětské armádě ve vojenském areálu. Stavební odpad s rakovinotvorným azbestem ale podle vyšetřovatelů nedala odborně zlikvidovat, čímž umožnila kontaminaci 22 hektarů ploch azbestem. Vyčištění podle znalců vyjde na 2,2 miliardy korun. Středočeský kraj jako poškozený chce škodu ověřit, zatím nemá k dispozici všechny dokumenty. Hodlá též škodu vymáhat a bude hledat řešení vyčištění území.

