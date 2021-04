Stoletou lípu ve Žďáru nad Sázavou určenou ke kácení prověřili tomografem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radio Tonreg / Flickr.com Podle předchozích odborných posouzení je strom ve špatném stavu a měl by se pokácet z bezpečnostních důvodů. Lidem z okolí se rozhodnutí nelíbí. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Radnice ve Žďáru nad Sázavou nechala posoudit přibližně stoletou lípu na sídlišti Libušín tomografem. Podle předchozích odborných posouzení je strom ve špatném stavu a měl by se pokácet z bezpečnostních důvodů. Přes zimu se podle nich zhoršila prasklina kmene v místě větvení. Lidem z okolí se rozhodnutí nelíbí. Petici proti kácení jich podepsalo okolo 180. Uvedl to mluvčí města Matěj Papáček. Výsledky měření se lidé dozví v pondělí.

Protože záměr na odstranění lípy vyvolává emoce, rozhodlo se město nechat prověřit míru vnitřního poškození kmene podrobněji, řekl novinářům starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město). Podotkl, že ve Žďáru nad Sázavou rostou tisíce stromů. "Jsme jedno z nejzelenějších měst. Nicméně chápeme, že v případě tohoto stromu je potřeba tohoto speciálního přístupu," uvedl. Posouzení stromu tomografem podle něj bude stát do 15 000 korun.

Lípa rostla poblíž řeky Sázavy dřív, než kolem ní byly postavené vysoké panelové domy. Podle tamních lidí se ji podařilo uchránit před kácením i před mnoha lety. Radnice odhadla stáří stromu na sto let. Podle měření jde o strom vysoký asi 19 metrů s obvodem kmene 325 centimetrů.

Lípa na Libušíně Odborná firma zkoumala stav lípy za pomoci akustické tomografie. Na místo jsme pozvali zástupce... Zveřejnil(a) Město Žďár nad Sázavou dne Středa 14. dubna 2021

Arboristé několik hodin prověřovali kmen lípy akustickým tomografem. Postupně po jeho obvodu rozmisťovali deset sond a pak na ně klepali ocelovým kladívkem. Poklepávaná sonda funguje jako vysílač a ostatních devět jako přijímače. "Jelikož dřevo je výborný přenašeč zvuku, tak pakliže je tam nějaký defekt, musí to ten zvuk obejít, tím se jeho rychlost zpomaluje. Zobrazí se nám to v počítači," řekl novinářům arborista Daniel Stach.

Z měření by mělo vyplynout, do jaké míry ohrožuje dutina stabilitu lípy a jak je zasažená hnilobou způsobenou houbami. Podle arboristy se dřív dutiny stromů zastřešovaly, ale už se zjistilo, že to naopak ještě pomáhá růstu hub. Výsledky měření se lidé dozví na on-line setkání, které radnice pořádá v pondělí od 16:00.

Město letos také obnovuje zeleň ve 12 ulicích. Kácení se týká 113 nemocných nebo poškozených stromů, vysázeno bude 384 dřevin. Jde o dotovaný projekt za 4,8 milionu korun. Podle starosty takové zásahy vyvolávají různé reakce. Část lidí chce kácet, část nechce. Někteří zase nechtějí mít blízko domu novou výsadbu, kvůli listí, stínu, pylu atd.

reklama