Strakonické firmě Sage by úřady mohly zpřísnit emisní limity kvůli zápachu

Firmě Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, která vyrábí textilie do interiérů automobilů, by mohly úřady zpřísnit emisní limity. Česká inspekce životního prostředí s ní navíc zahájí řízení, protože při výrobě použila materiál PVC, pro který neměla povolení, sdělila ČTK mluvčí úřadu Kateřina Berková. Inspekce letos obdržela šest podnětů na zápach ze spáleného plastu, měření provedla na začátku dubna. Obyvatelé Strakonic na zápach a kouř upozorňují delší dobu, sepsali i petici , která má k dnešku přes 400 podpisů. Radnice se problémem zabývá rok a půl a letos začala měřit hodnoty v ovzduší na třech místech ve městě."Inspekce zahájí řízení pro podezření ze spáchání přestupku dle zákona o integrované prevenci ve věci použití vstupního materiálu s obsahem PVC, které může vyústit v pokutu. Porušení této podmínky s emisemi pachových látek ale pravděpodobně nesouvisí. Z výsledků kontrolního měření emisí vyplývá, že koncentrační emisní limity nastavené v integrovaném povolení pro organické znečišťující látky byly provozovatelem plněny," řekla Berková.

Inspekce v pondělí situaci projednala na jihočeském krajském úřadu. "Závěrem je příslib zpřísnění emisních limitů, zvýšení rozsahu sledovaných ukazatelů a zavedení nových podmínek provozu při změně integrovaného povolení společnosti Sage Automotive Interiors, Strakonice, která by měla být vydána Krajským úřadem Jihočeského kraje po ukončení přezkumného řízení," dodala Berková. ČTK se do firmy dovolala, ale vyjádření nedostala.

Strakonická radnice zahájila měření na konci dubna, jejich přístroje umí měřit jen pevné částice, oxid dusitý a siřičitý, ozón a formaldehyd. Data z května prezentovala na začátku června vedení firmy. "Slíbili nám, že se tím budou zabývat. Ale stále každý třetí den pozoruji kouř z fabriky," řekl nezávislý místostarosta Jaroslav Horejš.

Výsledky měření radnice zveřejnila tento týden, lidé je můžou sledovat díky QR kódům, které radnice dala na sloupy s měřicími přístroji v ulicích Ellerova, Školní a pod sídlištěm Šumavská, grafy jsou také na facebookové stránce Strakoňáci. Například hodnoty pevných částic ze dne 22. července přesáhly hodnotu 200 mikrogramů na metr krychlový. "V České republice je doporučeno kolem 20 mikrogramů na metr krychlový. Také záleží, jakým směrem fouká vítr. Měřicí přístroje máme na východě. Pokud fouká na západ, tolik událostí tam není," řekl Horejš. Výsledky měření budou od srpna přístupné na webu města.

Město má omezené možnosti, co s problémem dělat. "Samospráva jako taková opravdu nemá žádné páky na to, aby něco v tomto duchu ovlivnila. My můžeme být takovou tou prodlouženou rukou občanů, což prostě děláme tím, že to monitorujeme a data pak můžeme poslat úřadům s podnětem," dodal Horejš.

Strakonická firma Sage Automotive Interiors vytvořila v hospodářském roce končícím loni v březnu čistý zisk 16,6 milionu korun při tržbách 1,384 miliardy korun. Společnost je součástí skupiny Sage, jejíž mateřskou společností je Asahi Kasei Corporation se sídlem v Japonsku.

