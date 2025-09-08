Strany chtějí posilovat ochranu zvířat, neshodnou se na zakotvení v ústavě
O potřebě upravit dotace se začalo hovořit poté, co Česká televize v pořadu Reportéři ČT odvysílala záběry, jak pracovníci farem zvířata bijí lopatami, opakovaně jim dávají silné elektrické šoky nebo nemohoucí zvíře tahají za krk za traktorem. Některé z farem přitom pobíraly od státu a EU statisícové dotace na welfare zvířat. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v reakci nařídil kontroly chovů.
"Zlepšíme ochranu zvířat a zpřísníme také tresty za jejich týrání. Zasadíme se o to, aby se změnila aplikační soudní praxe v oblasti postihu týrání zvířat a poškozování životního prostředí. Přístup soudů musí být nekompromisní, důsledný a jednotný," uvádí ve svém programu Hnutí ANO.
Pro reformu dotací jsou i Piráti. Shoda panuje také na ochraně ryb a divokých zvířat. Spolu například uvedlo, že podporuje opatření, která povedou ke zlepšení péče o zvířata a zároveň budou realizovatelná v praxi. Se zpřísněním pravidel pro zájmové chovy divokých zvířat souhlasí i Starostové a prosadili by také označování udržitelné produkce ryb.
Na čem shoda nepanuje, to je určení ochrany zvířat v ústavě. Nesouhlasí s tím ANO, které tvrdí, že ochranu zvířat řeší vlastní legislativa, ani koalice Spolu, která se také domnívá, že stávající legislativní úroveň poskytuje dostatečné nástroje pro ochranu zvířat. Podobný názor mají i Starostové, pro vložení ochrany zvířat do ústavy je naopak SPD a Stačilo!
K návrhu na vytvoření pestřejší nabídky bezmasých a rostlinných jídel ve všech školních jídelnách zaujalo Spolu a ANO spíše odmítavý postoj. ANO s legislativním nařízením zvyšující podíl bezmasých jídel nesouhlasí, zastává svobodu volby stravy.
"Respektujeme význam masa pro zdravý vývoj dětí a mládeže, a to jak z hlediska správného růstu, tak sportovních a pohybových aktivit. Budeme podporovat pestrost jídelníčku, ale ponecháme rozhodování o skladbě jídel na školách a rodičích bez zbytečných legislativních omezení," uvedlo ANO. Podíl bezmasých jídel by neměl být pevně určován ani podle Spolu.
Většina stran se shoduje také na potřebě sjednotit na evropské úrovni zákaz klecových chovů. ČR závazek již přijala, na evropské úrovni dosud neplatí, což staví české drůbežáře do nevýhodné pozice a způsobí podle nich snížení produkce českých vajec.
"Sjednocení pravidel je nezbytné pro zachování spravedlivých podmínek na jednotném trhu a pro eliminaci konkurenčních nevýhod," tvrdí Spolu. ANO prosadí úplný zákaz klecových chovů jen při jednotném evropském řešení. Také Starostové tvrdí, že ČR by k zákazům měla přistoupit až společně s celou EU, ne dříve.
Ochránci zvířat ocenili, že ve srovnání s podobnou kampaní před čtyřmi lety se kandidující strany víc zapojily do odpovědí. Ochránci budou stranám po volbách jejich závazky připomínat.
