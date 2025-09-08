https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/strany-chteji-posilovat-ochranu-zvirat-neshodnou-se-na-zakotveni-v-ustave
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Strany chtějí posilovat ochranu zvířat, neshodnou se na zakotvení v ústavě

8.9.2025 17:04 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Strany, které kandidují do sněmovních voleb, se přihlásily k posilování ochrany zvířat, podpořily nutnost reformy dotací na zlepšení životních podmínek zvířat a vyjádřily se pro lepší ochranu ryb a divokých zvířat. Vyplývá to z volební kalkulačky mapující postoje kandidujících stran k tématům ochrany zvířat. Strany se naopak neshodly na stanovení ochrany zvířat v Ústavě ČR nebo na zdravějším stravování ve školních jídelnách.
 
Všechny strany, které dodaly odpovědi, tedy ANO, Spolu, Starostové, Piráti, SPD a Stačilo!, se shodly na potřebě reformovat dotace do welfare, tedy dobrých životních podmínek pro zvířata.

O potřebě upravit dotace se začalo hovořit poté, co Česká televize v pořadu Reportéři ČT odvysílala záběry, jak pracovníci farem zvířata bijí lopatami, opakovaně jim dávají silné elektrické šoky nebo nemohoucí zvíře tahají za krk za traktorem. Některé z farem přitom pobíraly od státu a EU statisícové dotace na welfare zvířat. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v reakci nařídil kontroly chovů.

"Zlepšíme ochranu zvířat a zpřísníme také tresty za jejich týrání. Zasadíme se o to, aby se změnila aplikační soudní praxe v oblasti postihu týrání zvířat a poškozování životního prostředí. Přístup soudů musí být nekompromisní, důsledný a jednotný," uvádí ve svém programu Hnutí ANO.

Pro reformu dotací jsou i Piráti. Shoda panuje také na ochraně ryb a divokých zvířat. Spolu například uvedlo, že podporuje opatření, která povedou ke zlepšení péče o zvířata a zároveň budou realizovatelná v praxi. Se zpřísněním pravidel pro zájmové chovy divokých zvířat souhlasí i Starostové a prosadili by také označování udržitelné produkce ryb.

Na čem shoda nepanuje, to je určení ochrany zvířat v ústavě. Nesouhlasí s tím ANO, které tvrdí, že ochranu zvířat řeší vlastní legislativa, ani koalice Spolu, která se také domnívá, že stávající legislativní úroveň poskytuje dostatečné nástroje pro ochranu zvířat. Podobný názor mají i Starostové, pro vložení ochrany zvířat do ústavy je naopak SPD a Stačilo!

K návrhu na vytvoření pestřejší nabídky bezmasých a rostlinných jídel ve všech školních jídelnách zaujalo Spolu a ANO spíše odmítavý postoj. ANO s legislativním nařízením zvyšující podíl bezmasých jídel nesouhlasí, zastává svobodu volby stravy.

"Respektujeme význam masa pro zdravý vývoj dětí a mládeže, a to jak z hlediska správného růstu, tak sportovních a pohybových aktivit. Budeme podporovat pestrost jídelníčku, ale ponecháme rozhodování o skladbě jídel na školách a rodičích bez zbytečných legislativních omezení," uvedlo ANO. Podíl bezmasých jídel by neměl být pevně určován ani podle Spolu.

Většina stran se shoduje také na potřebě sjednotit na evropské úrovni zákaz klecových chovů. ČR závazek již přijala, na evropské úrovni dosud neplatí, což staví české drůbežáře do nevýhodné pozice a způsobí podle nich snížení produkce českých vajec.

"Sjednocení pravidel je nezbytné pro zachování spravedlivých podmínek na jednotném trhu a pro eliminaci konkurenčních nevýhod," tvrdí Spolu. ANO prosadí úplný zákaz klecových chovů jen při jednotném evropském řešení. Také Starostové tvrdí, že ČR by k zákazům měla přistoupit až společně s celou EU, ne dříve.

Ochránci zvířat ocenili, že ve srovnání s podobnou kampaní před čtyřmi lety se kandidující strany víc zapojily do odpovědí. Ochránci budou stranám po volbách jejich závazky připomínat.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lev v kleci Foto: pcarrick777 pixabay GIBS: Policisté,kteří zastřelili lva v zooparku ve Zvoli, nespáchali trestný čin Hlava tygra Foto: Depositphotos Hladík: Česko musí zpřísnit zákony vůči nelegálním chovatelům zvířat Puma americká Foto: Doryce S Flickr Novinky: V Rokycanech pokračuje nepovolený chov šelem, zjistili veterináři

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 33

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 103

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Kornel Walek: Reakce na článek Investor chce na Jesenicku postavit větrný park

Diskuse: 16

Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Diskuse: 15

Dyje se prodlouží o více než kilometr, vodohospodáři připojí odstavená ramena

Diskuse: 18
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist