Kandidující politické strany se shodnou na snižování administrativy, rozděluje je dekarbonizace

Zmenšení administrativní zátěže spojené s legislativou na ochranu životního prostředí a také předvídatelnější a přehlednější rozhodování slíbili podnikatelům zástupci politických uskupení, která usilují o vstup do Poslanecké sněmovny. Učinili tak na předvolební debatě Hospodářské komory v Praze. Shodli se také na postoji k jaderné energetice jako součásti českého energetického mixu pro budoucí léta. Rozdílně se naopak staví ke klimatickým opatřením a k emisním povolenkám, které mají regulovat spotřebu spojenou s využíváním uhlí.A to od Motoristů a hnutí SPD, jejichž zástupci by chtěli zrušit Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), přes strany nynější vládní koalice se snahou o zmírnění některých už přijatých opatření po Piráty, kteří vidí v dlouhých debatách a přehodnocování uzavřených dohod ztracený čas vedoucí ke konkurenční nevýhodě.

Podle poslankyně ANO Bereniky Peštové škodí českému průmyslu zejména přemíra cílů, které mají podnikatelé naplnit v různých oblastech životního prostředí. V případě ochrany klimatu hovoří o katastrofě, která hrozí například chemickému průmyslu zaměstnávajícímu 200 000 lidí. Jako východisko vidí stanovení pevných cen emisních povolenek tak, aby se nepředvídatelně neměnila, ale měla podobu jakési uhlíkové daně. Koncept uhlíkové daně podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) byl už nicméně diskutován před deseti lety a přijat nebyl.

Za zločin na ekonomice označil povolenky zástupce SPD Jiří Kobza, za přijatelnější a oproti povolenkám férovější má i on uhlíkovou daň, která by měla vyrovnat konkurenční podmínky evropských zemí se zeměmi ze třetího světa. Podle poslankyně STAN Jany Krutákové by povolenky měly mít předvídatelnou cenu a o tom, jak stanovit její tvorbu, strany vládní koalice nyní na unijní úrovni jednají.

Tvrzení, že dekarbonizace není výhodná, je sebenaplňující, uvedl Pirát Lukáš Blažej, podle něhož odkládáním změn českému průmyslu ujede vlak v porovnáním se zeměmi, které do nových technologií už investují. Jako příklad uvedl Polsko. Piráti podle něj podporují zastropování cen povolenek, současně počítají v případě potřeby se snížení daně na benzin či jednorázovými příspěvky domácnostem.

Kobza stav českého průmyslu interpretuje jako zpustošený. "Musíme zahájit reindustrializaci země, vypadá to tu, že tudy prošla válka," uvedl. Pro prosazení zrušení dekarbonizačních opatření na úrovni EU by hledal podporu v zemích V4. Jaromír Wasserbauer (Motoristé sobě) uvedl, že vliv oxidu uhličitého na klimatické změny je diskutabilní a dekarbonizace znamená zničení průmyslu, což povede k závislosti země na dovozu, například oceli.

Podle prezidenta komory Zdeňka Zajíčka chyběly při politickém rozhodnutí o snižování spotřeby uhlí dopadové studie a pokud je klíčovým slovem konkurenceschopnost, měli by evropští lídři přinést výpočty a analýzy, co cíle pro Evropu přinesou. Vláda se podle Hladíka snaží v EU najít většinu států, která by byla ochotná systém upravit.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouští do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu.

