Strážci v Moravském krasu mají nové značky pro zákazy, přibyly a zvětšily se

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V terénu je možné najít například piktogram upozorňující na zákaz používání dronů, a to u propasti Macocha, nebo piktogram, který na takzvané Salmově stezce mezi Macochou a Pustým žlebem upozorňuje na zákaz jízdy na kole.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Strážci přírody začali před létem v Moravském krasu používat nové značky upozorňující na zákazy. Jsou na více místech a jsou také větší, aby je nešlo přehlédnout. Cílem je lépe informovat tak, aby v chráněných místech ubylo přestupků, řekl Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Nové piktogramy obrazem návštěvníkům sdělují, co se ve zvláště chráněném území nesmí dělat. Strážci byli podle Tůmy nuceni zavést větší s rozměrem 20 krát 20 centimetrů, kdy předchozí s rozměrem osm krát osm centimetrů někteří podle něj zjevně přehlíželi. "Nové jsou výraznější, na více místech. Máme za to, že tam, kde jsme je instalovali, si jich návštěvníci více všímají a podle toho se i chovají," uvedl Tůma.

Strážci jich dali vytisknout pět desítek, z nich umístili polovinu, druhá je rezervní. V terénu je možné najít například piktogram upozorňující na zákaz používání dronů, a to u propasti Macocha, nebo piktogram, který na takzvané Salmově stezce mezi Macochou a Pustým žlebem upozorňuje na zákaz jízdy na kole. Piktogram u lomu Seč v Rudici upozorňuje na zákaz ohňů a táboření. "Některé jsou umístěné celoročně, jiné sezonně. Například na jaře máme u přírodních rezervací piktogram upozorňující na zákaz trhání česneku medvědího nebo piktogram upozorňující na zákaz horolezectví v prostoru hnízdění dravců," uvedl Tůma.

Strážci přírody mohou na místě uložit pokutu až 10 000 korun. Ročně jich uloží desítky, výjimkou byl rok 2020, kdy jich uložili asi 140. Do přírody tehdy v době vládních omezení společenských akcí, kultury či sportování kvůli pandemii covidu zamířili podle ochranářů i lidé, kteří nevěděli, jak se v ní chovat. Nejčastěji chybovali při vjezdu auty do chráněné oblasti a parkování v místech, kde je to zakázáno.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Loni je navštívilo kolem 300.000 turistů.

reklama