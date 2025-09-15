https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/narodni-parky-ceske-a-saske-svycarsko-pripravuji-novou-preshranicni-trasu
Národní parky České a Saské Švýcarsko připravují novou přeshraniční trasu

15.9.2025 05:50 | PRAHA (Ekolist.cz)
Na české straně hranice vytvoření trasy vyžaduje vetší terénní úpravy.
Foto | Nadja Rademacher / Správa NP České Švýcarsko
Správy národních parků České a Saské Švýcarsko připravují novou přeshraniční trasu v oblasti obcí Hřensko a Schmilka. Rozšíří se tak možnosti pro pěší návštěvníky obou národních parků. Trasa je na české straně provede dynamicky se obnovujícím požářištěm z roku 2022, na saské pak pozoruhodnými bukovými porosty čedičové dominanty Saského Švýcarska, vrchu Großer Winterberg.
 
Díky ní dostanou turisté mimo jiné možnost navštívit během jediného výletu dva významné naučné areály, přibližující přírodní děje v krajině národních parků. Na saské straně se jedná o naučný areál Cesta do divočiny, na straně české o vyhlídkovou plošinu Fénix u obce Mezná.

„Je skvělé, že se správám národních parků České a Saské Švýcarsko podařilo najít řešení, které umožní lepší propojení obou chráněných území pro pěší turisty. Zvlášť vítám, že tato trasa vznikla jako výsledek naší přeshraniční spolupráce s německou stranou a také díky vzájemným jednáním s německými ministry životního prostředí,” říká Petr Hladík, ministr životního prostředí České republiky.

Trasa návštěvníkům podle jeho slov umožní volně se pohybovat krajinou na obou stranách hranice. Turisté tak budou moci lépe a citlivěji poznávat krajinné a přírodní hodnoty, které zde chráníme pro současné i budoucí generace. „I to je součástí poslání národních parků - a jsem rád, že se ho daří naplňovat. Je zároveň fascinující pozorovat, jak se území po požáru v roce 2022 vzpamatovává, což umožní také tato trasa na české straně,” podotýká Petr Hladík.

„Právě v jubilejním roce obou národních parků je nová přeshraniční turistická trasa pozitivním příkladem, jak jejich správy úzce spolupracují s obcemi i aktéry z oblasti cestovního ruchu na hledání řešení, která naplňují zájmy všech zainteresovaných stran. Podařilo se tak dále zlepšit přeshraniční turistické propojení jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky,“ dodává Georg-Ludwig von Breitenbuch, ministr životního prostředí Svobodného státu Sasko.

Nově nalezená trasa byla podle něj vybrána tak, aby i znalcům oblasti přinesla nové zážitky a zároveň předešla negativním dopadům na přírodu obou národních parků,

Ředitelé správ národních parků Saské a České Švýcarsko (zprava) Uwe Borrmeister a Petr Kříž spolu s pracovníky dodavatelské firmy.
Foto | Nadja Rademacher / Správa NP České Švýcarsko

“Klidová území národních parků České a Saské Švýcarsko se nacházejí v odlehlejších oblastech při státní hranici. Tvoří protiváhu turisticky dobře dostupných a intenzivně využívaných míst v okolí obcí, ležících při okrajích národních parků. Právě v klidových územích má být příroda člověkem rušena co nejméně. Nová trasa jejich celistvost zachovává, na české straně povede částečně i po okraji klidového území. Před jejím zřízením jsme vliv pohybu vyššího počtu návštěvníků pečlivě vyhodnotili a budeme případné dopady sledovat i po jejím otevření,” vysvětluje Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.

„Pro zřízení této nové trasy jsme se rozhodli proto, že umožní prožitky z pobytu v přírodě a současně zprostředkovává naučné obsahy. Přispěje k tomu, aby veřejnost lépe porozuměla poslání národních parků. Mimo klidová území národních parků vedená trasa posílí roli vrchu Großer Winterberg jako tradičního výletního cíle a propojuje turisticky významná místa s atraktivními naučnými areály,“ doplňuje Uwe Borrmeister, ředitel Správy Národního parku Saské Švýcarsko.

Převážná část nově budovaného úseku trasy, která bude označena místním značením, vede po území českého národního parku. Propojí stávající žlutě značenou trasu podél státní hranice na úbočí vrchu Großer Winterberg, přes vrch Roháč do údolí Suché Bělé, kde naváže na červené turistické značení od Hřenska k rozcestí Tři prameny a začátku Mlýnské cesty.

V budoucnu správy národních parků počítají s přeložením značení na historickou promenádní cestu nad údolími Labe a Kamenice. Ta však v současnosti nesplňuje požadavky na bezpečnost návštěvníků, kvůli hrozbě pádu stromů poškozených požárem z roku 2022. Nově proznačený úsek bude dlouhý zhruba 2,3 km. Vzdálenost mezi naučnými areály Cesta do divočiny a Fénix činí zhruba 8 km. V obcích Schmilka a Hřensko trasa dobře navazuje na síť veřejné hromadné dopravy.

“Podstatným přínosem pro návštěvníky obou národních parků bude také možnost přejít z jednoho území na druhé bez dosud nutné cesty podél frekventované mezinárodní silnice. Věřím, že nová trasa zprostředkuje návštěvníkům příjemný i naučný prožitek z pobytu ve zdejší krásné, ale i zranitelné přírodě,” uzavírá Petr Kříž.

V současné době v české části území probíhají cestní práce, na které správa NP České Švýcarsko vynaloží 540 tisíc korun. Na podzim správy parků trasu představí zástupcům místních samospráv a turistických organizací. Veřejnosti začne cesta sloužit po dokončení prací a proznačení, oficiální otevření správy parků plánují k počátku turistické sezóny na jaře 2026.

To, že se budou tématem zřízení další, ve vztahu k ochraně přírody nekonfliktní přeshraniční trasy v regionu Českého a Saského Švýcarska zabývat, přislíbila ministerstva životního České republiky a svobodného státu Sasko spolu s oběma správami národních parků zástupcům místních samospráv a aktérům v cestovním ruchu v roce 2023.

foto - Salov Tomáš
Tomáš Salov
Autor je tiskový mluvčí Národního parku České Švýcarsko.
