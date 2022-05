Strážníci v Brně odchytili vzácnou suchozemskou želvu i papouška

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Katya / Flickr Stáří dospělých želv se odhaduje velmi špatně, záleží na podmínkách, ve kterých bylo zvíře chováno. Ilustrační foto

Dva netradiční odchyty zvířat si mohou připsat brněnští strážníci. Začátkem týdne odchytli suchozemskou želvu žlutohnědou, která se vyskytuje na jihu Evropy, a také mníška šedého, papouška původem z Jižní Ameriky, informovala mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Želvu odchytili strážníci v brněnských Řečkovicích, byla v trávě u železničního viaduktu v Maříkově ulici. Mluvčí uvedla, že ji vložili do přepravního boxu a převezli nejprve do útulku. Želva ale neměla čip, personálu se tedy nepodařilo zjistit, komu patří, a tak zamířila do rukou odborníka.

"Zvíře je vizuálně zcela zdravé a je ve výborné kondici. Jedná se o dospělého samce suchozemské želvy žlutohnědé, latinsky Testudo graeca. Stáří dospělých želv se odhaduje velmi špatně, záleží na podmínkách, ve kterých bylo zvíře chováno. Věk tohoto exempláře může být klidně několik desítek let, minimálně má tento samec více než deset let," uvedl zoolog Roman Zajíček.

Cílem strážníků odchytové služby se stal i brněnský Žebětín, kde v jedné z garáží našli papouška a nebylo zřejmé, odkud přiletěl ani čí je. Šlo o mníška šedého, původem z Jižní Ameriky. Také jeho strážníci nejdříve odvezli v přepravním boxu do útulku městské policie. Mluvčí uvedla, že majitele zvířete se nepodařilo najít, papoušek tedy poputuje do Ptačího centra, kde dostane veškerou potřebnou péči.

Strážníci v Brně stejně jako v jiných městech nejčastěji odchytávají zatoulané psy či kočky. Sem tam si ale musejí poradit i s kurióznějšími odchyty. V minulosti strážníky zaměstnala například mula stojící na autobusové zastávce nebo ovce, které komplikovaly provoz na dálnici. Opakovaně chytali také klokana Skippyho, který úspěšně prchal z farmy v Horních Heršpicích.

