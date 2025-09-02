Středočeský kraj dá obcím na stavby kanalizací, čističek a vodovodů 136 milionů korun
2.9.2025 11:31 | PRAHA (ČTK)
V programu Životní prostředí vyčlenil kraj 55,8 milionu korun, dotaci v něm získalo 72 obcí. "Jednou z významných investic je například rozšíření čističky odpadních vod ve Světicích, dále posílení zásobení Přišimas a Hradešína pitnou vodou nebo pokračování další etapy výstavby kanalizace v Horkách nad Jizerou," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba (STAN).
V programu Drobné vodohospodářské stavby kraj rozdělí přes 80 milionů korun mezi 54 obcí. "Díky tomu se postaví nová kanalizace v Černých Voděradech, zmodernizují se čističky odpadních vod ve Pticích, Chmelné či Poleradech anebo se vybudují vodovodní přípojky, například v Starkoči, Tatcích i kolem Koněprus," doplnila Romba.
