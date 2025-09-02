https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stredocesky-kraj-da-obcim-na-stavby-kanalizaci-cisticek-a-vodovodu-136-mil.kc
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Středočeský kraj dá obcím na stavby kanalizací, čističek a vodovodů 136 milionů korun

2.9.2025 11:31 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Středočeský kraj rozdělí obcím na modernizaci vodohospodářské infrastruktury téměř 136 milionů korun. Za peníze obce například postaví nové kanalizace nebo rozšíří čističky odpadních vod. Krajští radní projednali přidělení dotací, schvalovat je budou ještě krajští zastupitelé, informoval mluvčí hejtmanství Michal Rapco.
 
Dotace jsou rozdělené do dvou oblastí, a to Životní prostředí, kde kraj podporuje projekty, na něž obce získaly část peněz z národních nebo evropských zdrojů, a Drobné vodohospodářské projekty pro obce do 2000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí.

V programu Životní prostředí vyčlenil kraj 55,8 milionu korun, dotaci v něm získalo 72 obcí. "Jednou z významných investic je například rozšíření čističky odpadních vod ve Světicích, dále posílení zásobení Přišimas a Hradešína pitnou vodou nebo pokračování další etapy výstavby kanalizace v Horkách nad Jizerou," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba (STAN).

V programu Drobné vodohospodářské stavby kraj rozdělí přes 80 milionů korun mezi 54 obcí. "Díky tomu se postaví nová kanalizace v Černých Voděradech, zmodernizují se čističky odpadních vod ve Pticích, Chmelné či Poleradech anebo se vybudují vodovodní přípojky, například v Starkoči, Tatcích i kolem Koněprus," doplnila Romba.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Klínovec Foto: Petr Kinšt Wikimedia Commons Ústavní soud: O připojení areálu Klínovec na sítě města musí rozhodnout úřad Základy domu Foto: servantes Shutterstock Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy Zámecký park v Heřmanově Městci Foto: Petr1888 Wikimedia Commons Heřmanův Městec obnoví zámecký rybník, čeká ho pyrotechnický průzkum

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 38

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 6

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 62

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 4

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist