Středočeský kraj přispěje na obnovu 23 rybníků a vodních nádrží

Zarostlý břeh
Středočeský kraj přispěje na obnovu 23 rybníků, tůní a vodních nádrží v regionu. Rozdělení 26 milionů korun schválili krajští radní, v červnu ho ještě projednají zastupitelé. Dotační program je zaměřený na projekty, které posilují schopnost krajiny hospodařit s vodou a přispívají k ochraně přírodních hodnot regionu, informovala mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
Mezi schválenými dotačními příspěvky je například oprava rybníka v obci Nový Dům na Rakovnicku nebo obnova vodní nádrže v Krásné Vsi na Mladoboleslavsku. "Za zmínku určitě stojí i rekonstrukce vodní nádrže v Doubku nebo Martinovského rybníka v Zárybech. Významnou podporu získá také projekt Komplexní revitalizace rybníka Podlužany pro stabilizaci vodního režimu v povodí Mrliny, který přispěje ke zlepšení retenční schopnosti krajiny a stabilizaci místních vodních poměrů," uvedla krajská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba (STAN).
Loni hejtmanství v programu rozdělilo 20 milionů korun. "Do programu jsme se letos rozhodli přidat více peněz. Konečná částka 26,5 milionu korun znamená, že můžeme podpořit ještě více kvalitních projektů, které pomáhají zlepšovat stav krajiny, vodní režim i životní prostředí v našem kraji," doplnila Romba. Současné sucho i častější výkyvy počasí podle ní ukazují, že je nezbytné systematicky posilovat schopnost území zadržet vodu. "Obnova rybníků, tůní a dalších vodních ploch je jednou z konkrétních cest, jak se na klimatické změny adaptovat," vysvětlila radní.
Středočeský kraj podporuje vodní hospodářství v regionu například stavbou nových rybníků a vodních nádrží, vytvářením a obnovou mokřadů, tůní či dalších přírodě blízkých opatření, která kromě zadržování vody podporují rozmanitost a ekologickou stabilitu krajiny.
