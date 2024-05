Středočeský kraj vypíše tři zakázky související se stavbou vodovodu podél D3

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Středočeský kraj vypíše tři veřejné zakázky související se stavbou vodovodu podél budoucí dálnice D3. Týkají se zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti ke stavbám za více než 62 milionů korun. Vyhlášení zakázek dnes schválili krajští radní, informoval ČTK Josef Holek z krajského úřadu. Nový přivaděč má kopírovat trasu dálnice na jih Čech, její stavba však ve středních Čechách dosud nezačala. Zahájení se předpokládá v roce 2027, uvedení do provozu o tři roky později.Vodovodní přivaděč podél D3 propojí dosavadní vodárenské soustavy skupinového vodovodu Javorník-Benešov a Posázavského skupinového vodovodu napojeného na vodárenský systém Želivky. "Jde o přípravu stavby, která výhledově umožní připojení až 20 000 obyvatel z 38 obcí v blízkosti chystané dálnice. Investice do projektové a inženýrské činnosti jsme již avizovali. Jde nejen o dopracování projektové dokumentace na vodovodní přivaděč D3, ale také na vyvolané investice s touto stavbou související, a to na Posázavském skupinovém vodovodu a vodovodu Javorník-Benešov," uvedla radní pro životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Předmětem první zakázky je zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost k opatřením na Posázavském vodovodu. Jde o sedm dílčích staveb, například o rozšíření potrubí v úseku vodojem Luka-vodojem Krhanice, výstavbu přiváděcího řadu vodojemu Pepř-Včelní Hrádek, posílení čerpací stanice Vestec nebo rozšíření potrubí v úseku Vestec-vodojem Pepř. Předpokládaná hodnota zakázky je 30,1 milionu.

Druhá zakázka se týká rozšíření vodárenské soustavy v koridoru D3. Jejím předmětem je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby. Předpokládaná hodnota zakázky je 19,2 milionu Kč.

Třetí zakázka se týká zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti k opatřením na vodovodu Javorník-Benešov. Jde o několik dílčích staveb - nový vodojem Dub a doplnění čerpací stanice Dub, vodojem Lštění, nový vodojem Podmračí III, zrychlovací čerpací stanici Javorník a doplnění čerpací stanice Podmračí II. Předpokládaná hodnota zakázky je 13 milionů korun.

Nový vodovod bude kopírovat trasu budoucí D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Předpokládané náklady jsou 37,9 miliardy Kč bez DPH. Zatímco v jižních Čechách se staví, ve Středočeském kraji se ještě nezačalo.

Takzvaná západní varianta D3 má své kritiky, kteří se při přípravě stavby odvolávají proti jednotlivým rozhodnutím či podávají žaloby. Vadí jim, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím. Obávají se mimo jiné problémů s podložím v okolí Jílového u Prahy, kde se ve středověku těžilo zlato. Doporučují spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic projekt dlouhodobě obhajují. Trasa přes Posázaví byla podle nich opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a nejvhodnější.

