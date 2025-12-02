https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/domacnosti-v-cesku-loni-z-vodovodu-zvysily-odber-na-88-3-litru-na-osobu-a-den
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Domácnosti v Česku loni z vodovodů zvýšily odběr na 88,3 litru na osobu a den

2.12.2025 00:17 (ČTK)
Foto | Kampus Production / Pexels
Domácnosti v Česku v loňském roce odebraly z vodovodů 88,3 litru vody na osobu a den, meziročně o 1,6 litru víc. Od roku 1989 se množství pitné vody fakturované domácnostem snížilo na osobu o víc než polovinu. Vyplývá to z ročenky Vodovody kanalizace ČR 2024, na jejíž zveřejnění upozornilo ministerstvo zemědělství (MZe). Pitnou vodou z veřejných vodovodů je v České republice podle dokumentu zásobováno 95,1 procenta obyvatel a 90,3 procenta žije v domech napojených na kanalizaci.
 
Loňský odběr vody z vodovodů 88,3 litru na osobu a den byl o 51,6 procenta nižší než v roce 1989 na konci komunistického režimu. "Denní spotřeba vody v domácnostech nás tak řadí ke státům Evropy s nižšími hodnotami. Vodovody pro veřejnou potřebu jsou v převážné míře napojeny na dostatečně kapacitní vodárenské zdroje vody, ani při suchu nebyl za posledních deset let zaznamenán vážnější problém s dodávkami pitné vody u měst a větších obcí. Naopak citelné problémy byly v obcích využívajících lokální zdroje podzemních vod a u studní," uvedlo MZe v tiskové zprávě.

Ze všech zdrojů bylo loni v Česku vyrobeno 595,5 milionu metrů krychlových pitné vody určené k dodávkám, v kanalizaci skončilo 584,4 milionu metrů krychlových fakturovaných odpadních vod. Délka vodovodní sítě vzrostla proti předchozímu roku o 679 kilometrů na 83 867 kilometrů, kanalizačních stok přibylo 625 kilometrů na 55 425 kilometrů. Čistíren odpadních vod bylo loni 3550, tedy o 59 víc než o rok dřív. Padesátka největších provozovatelů vodovodů a kanalizací loni na obnovu a rozvoj infrastruktury vynaložila víc než 14 miliard korun, uvedlo MZe.

Ceny ze metr krychlový vody se loni u 50 největších dodavatelů pohybovaly od 15 po téměř 175 korun s daní z přidané hodnoty (DPH). U odpadní vody začínala cena s DPH na 5,50 koruny za metr krychlový a nejvyšší byla víc než 135 korun. Průměrná cena za metr krychlový u vodného 64,72 koruny byla o zhruba 11 procent vyšší než o rok dřív, u stočného meziročně vzrostla o téměř desetinu na 58,35 Kč. V roce 1994, odkdy jsou data k dispozici, byly ceny vodného i stočného pod deseti korunami za metr krychlový.

"V roce 2024 byly hygienické limity zdravotně významných ukazatelů, nejvyšších mezních hodnot, překročeny pouze u 1932 případů, tedy u 0,23 procenta z celkového počtu 829.038 stanovených hodnot ukazatelů," uvedlo ministerstvo. Na hodnocení spolupracují ministerstvo zdravotnictví, provozovatelé vodovodů a Státní zdravotní ústav. Dodávaná voda tak podle MZe splňuje nejpřísnější zdravotní kritéria a je srovnatelná s úrovní nejvyspělejších evropských států.

Pražská EVVOluce

