Domácnosti v Česku loni z vodovodů zvýšily odběr na 88,3 litru na osobu a den
Ze všech zdrojů bylo loni v Česku vyrobeno 595,5 milionu metrů krychlových pitné vody určené k dodávkám, v kanalizaci skončilo 584,4 milionu metrů krychlových fakturovaných odpadních vod. Délka vodovodní sítě vzrostla proti předchozímu roku o 679 kilometrů na 83 867 kilometrů, kanalizačních stok přibylo 625 kilometrů na 55 425 kilometrů. Čistíren odpadních vod bylo loni 3550, tedy o 59 víc než o rok dřív. Padesátka největších provozovatelů vodovodů a kanalizací loni na obnovu a rozvoj infrastruktury vynaložila víc než 14 miliard korun, uvedlo MZe.
Ceny ze metr krychlový vody se loni u 50 největších dodavatelů pohybovaly od 15 po téměř 175 korun s daní z přidané hodnoty (DPH). U odpadní vody začínala cena s DPH na 5,50 koruny za metr krychlový a nejvyšší byla víc než 135 korun. Průměrná cena za metr krychlový u vodného 64,72 koruny byla o zhruba 11 procent vyšší než o rok dřív, u stočného meziročně vzrostla o téměř desetinu na 58,35 Kč. V roce 1994, odkdy jsou data k dispozici, byly ceny vodného i stočného pod deseti korunami za metr krychlový.
"V roce 2024 byly hygienické limity zdravotně významných ukazatelů, nejvyšších mezních hodnot, překročeny pouze u 1932 případů, tedy u 0,23 procenta z celkového počtu 829.038 stanovených hodnot ukazatelů," uvedlo ministerstvo. Na hodnocení spolupracují ministerstvo zdravotnictví, provozovatelé vodovodů a Státní zdravotní ústav. Dodávaná voda tak podle MZe splňuje nejpřísnější zdravotní kritéria a je srovnatelná s úrovní nejvyspělejších evropských států.
reklama