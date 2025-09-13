https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studenti-chteji-na-soutezi-v-parizi-predstavit-zabinec-penize-vybrali-rychle
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Studenti chtějí na soutěži v Paříži představit žabinec, peníze vybrali rychle

13.9.2025 12:34 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Alfredo Eloisa / Flickr
Několik dní stačilo skupině studentů z brněnských vysokých škol k tomu, aby vybrali peníze potřebné k účasti v prestižní biotechnologické soutěži v Paříži. Chtějí tam představit své nápady na využití vodní rostliny lidově nazývané žabinec, odborně okřehek. Šance vyhrát soutěž nebyla nikdy vyšší, uvedli studenti na platformě Donio, kde potřebovali vybrat 225 000 korun. Částku už překročili, do konce sbírky zbývá ještě 20 dnů. Další peníze získali od univerzit a sponzorů.
 
Žabinec neboli duckweed patří k nejmenším rostlinám, podle týmu studentů by však mohl přispět k vyřešení velkých problémů zemědělství a životního prostředí. Studenti chtějí pomocí syntetické biologie upravit geny rostliny tak, aby dokázala přeměňovat močůvku na biomasu bohatou na bílkoviny. Nahradila by krmnou sóju, jejíž pěstování je náročné na plochu a zatěžuje životní prostředí.

Zároveň navrhli a sestrojili autonomní vertikální pěstitelský systém "duckweed kultivátor", díky němuž může žabinec růst na močůvce přímo na jakékoli farmě. Vědeckému světu chtějí dát vědět, že jejich projekt může mít značný ekologický i ekonomický přínos.

"Jednoduše řečeno: stovky metrů čtverečních orné půdy nahrazujeme systémem o velikosti lodního kontejneru. Nejmenší rostlina světa v něm mění močůvku na proteiny – šetří tak peníze farmářům, původní přírodu a snižuje emise, které zatěžují planetu," uvedli studenti.

Finále soutěže iGEM se uskuteční na konci října v Paříži. Soutěžní poplatky a celkové náklady činí milion korun. Většinu už studenti z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického pokryli díky podpoře univerzit, partnerů a výhrám v soutěžích. Zbývajících 225 000 získali prostřednictvím úspěšné a rychlé sbírky.

"Na naše studenty jsme opravdu hrdí, protože když se vědecké poznatky přetaví v inovace, které mají schopnost být uvedeny do praxe a jsou prospěšné lidem, v tomto případě celé planetě, tak jde o vědu s tím nejčistším úmyslem a v tom nejlepším provedení. Ta se navíc v tomto případě propojila i do kreativního propagačního řešení se snahou o zajištění financování a nespoléhání se jen na institucionální podporu," uvedl mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vědci vyvíjejí bio-fólie, které mohou nahradit plasty v zemědělství Foto: Radim Zelinka a bio-fólie. Mendelova univerzita v Brně Vědci vyvíjejí bio-fólie z látek podobných škrobu. Rozložitelný materiál může nahradit plasty nejen v zemědělství Různé plastové odpadky Foto: Depositphotos Zlínští vědci zjišťují, jak ze směsného plastu mechanicky vyrobit elektřinu Odpadní voda Foto: Toa55 Shutterstock Technologie čištění vody z liberecké univerzity uspěla v LIFE Awards 2025

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 50

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 68

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 73

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 35

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist