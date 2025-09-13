Studenti chtějí na soutěži v Paříži představit žabinec, peníze vybrali rychle
Zároveň navrhli a sestrojili autonomní vertikální pěstitelský systém "duckweed kultivátor", díky němuž může žabinec růst na močůvce přímo na jakékoli farmě. Vědeckému světu chtějí dát vědět, že jejich projekt může mít značný ekologický i ekonomický přínos.
"Jednoduše řečeno: stovky metrů čtverečních orné půdy nahrazujeme systémem o velikosti lodního kontejneru. Nejmenší rostlina světa v něm mění močůvku na proteiny – šetří tak peníze farmářům, původní přírodu a snižuje emise, které zatěžují planetu," uvedli studenti.
Finále soutěže iGEM se uskuteční na konci října v Paříži. Soutěžní poplatky a celkové náklady činí milion korun. Většinu už studenti z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického pokryli díky podpoře univerzit, partnerů a výhrám v soutěžích. Zbývajících 225 000 získali prostřednictvím úspěšné a rychlé sbírky.
"Na naše studenty jsme opravdu hrdí, protože když se vědecké poznatky přetaví v inovace, které mají schopnost být uvedeny do praxe a jsou prospěšné lidem, v tomto případě celé planetě, tak jde o vědu s tím nejčistším úmyslem a v tom nejlepším provedení. Ta se navíc v tomto případě propojila i do kreativního propagačního řešení se snahou o zajištění financování a nespoléhání se jen na institucionální podporu," uvedl mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.
