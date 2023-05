Studenti na veletrhu v Brně ukázali prototyp podvodního dronu. Vylepšená verze má prozkoumat dno Hranické propasti

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Hranická propast leží v Hranickém krasu v Olomouckém kraji. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. Na dně se nachází Hranické jezírko, které kryje zatopenou část propasti, jejíž hloubka dosud nebyla plně změřena.

Studenti Vysokého učení technického (VUT) v Brně představili na brněnském výstavišti prototyp podvodního dronu Argo. S vylepšenou verzí chtějí prozkoumat dno Hranické propasti, řekl ČTK za jejich tým Vojtěch Kohout.

Na návrhu a vývoji malé ponorky pracuje kolem pětadvaceti studentů z různých fakult VUT. Jde zhruba o 1,2 metru dlouhý válec vybavený dvěma kamerami a světly, kdy z konce ponorky vede kabel, přes který studenti ponorku ovládají. Vyrobili ji především z plastu na 3D tiskárně. "Zatím jsme ji zkoušeli jen v bazénu, vzhledem k tomu, že je z plastu a není tak odolná, ale splnila účel pro to, abychom zjistili potřebné informace a poučili se," popsal Kohout.

Současný prototyp má podle něj šest speciálních motorů. Studenti sáhli po takzvaném rim-thrusteru, inovativním typu elektromotoru, který laik na první pohled pozná tak, že jeho lopatky nejsou umístěny na středové hřídeli, ale naopak na vnějším prstenci. Podle Kohouta má motor dostatečnou sílu, navíc skrz lopatky může projít například i větvička, aniž by se zasekl.

Model, který studenti chtějí ponořit do propasti, ale bude podle Kohouta z lepších materiálů a vybavenější. Motorů bude mít osm, schopný by také měl být nabrat vzorky vody, součástí by měla být třeba i infračervená kamera. Problém ale může být s kabelem. "Aby ponorka dosáhla dna, kabel by musel být snad dva kilometry dlouhý, protože dna nelze dosáhnout přímo, ale skrz uličky a nejrůznější zatáčky," popsal Kohout. Studenti by tak podle něj chtěli nějakou další verzi zhotovit pokud možno na dálkové ovládání. To je však podle Kohouta složitější vzhledem k tomu, že signál se vodou šíří obtížněji.

Na brněnském výstavišti se tento týden uskutečnila trojice bezpečnostních veletrhů v čele s veletrhem obranné a bezpečnostní techniky IDET. Prototyp ponorky je k vidění v expozici univerzity v akváriu. K vidění v expozici jsou ale například i bezpilotní drony a pozemní roboty řízené umělou inteligencí či mobilní řešení ochrany objektů kritické infrastruktury.

Hranická propast leží v Hranickém krasu v Olomouckém kraji. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. Na dně se nachází Hranické jezírko, které kryje zatopenou část propasti, jejíž hloubka dosud nebyla plně změřena. V srpnu 2022 se podařilo dosáhnout rekordní hloubky 450 metrů pod hladinou, nicméně ani tehdy nebylo dosaženo dna. Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě.

