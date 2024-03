Češi mají jednu z nejnižších spotřeb vody v EU, průměrně 88 litrů za den

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Češi spotřebovávají méně vody než lidé ve většině zemí Evropské unie. Vyplývá to z výzkumů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) a společnosti Wilo. Průměrný Čech spotřebuje za den zhruba 88 litrů vody, což je o polovinu méně než v roce 1989. V roce 2020 to bylo 89,2 litrů, ČR se tak v tomto roce ve spotřebě umístila na třetím místě za Maltou a Estonskem. Naopak špatné hodnocení má Česko ve využívání vody.

Důvodem pro dobré hospodaření s vodou je podle mluvčího Pražské vody a kanalizace (PVK) Tomáše Mrázka zdražování vodného. Lidé se tak naučili s vodou šetřit. “Pražané v roce 1990 platili za 1000 litrů vody 80 haléřů. Od té doby cena vodného postupně roste až na letošních 144,80 Kč za kubík,” uvedl pro ČTK Mrázek.

I v Praze klesá spotřeba vody. V roce 1990 to bylo 209 litrů na osobu za den, v loňském roce 103 litrů. Podle Mrázka to umožňují také moderní technologie, které si lidé pořizují do domácností. Například termoregulační baterie ušetří vodu spotřebovanou před začátkem sprchování na naladění vhodné teploty.

Česko se ale v souvislosti s vodohospodářstvím potýká i s problémy. Podle ředitele SOVAK Viléma Žáka například chybí propojení vodárenských soustav, Česko tak přichází o značnou část srážkové vody. V indexu využívání vody, který vyčísluje, kolik se jí odebírá a kolik se po použití vrátí do životního prostředí, se ČR nachází na pátém místě v EU.

