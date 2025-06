Studie: Do oteplení Země o 1,5 stupně Celsia zbývají tři roky uhlíkového rozpočtu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Denis Tabler / Shutterstock Planeta Země

Množství oxidu uhličitého, které může lidstvo ještě vypustit do atmosféry, aniž překročí hranici globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia, bude při současném tempu emisí vyčerpáno za něco málo přes tři roky. Vyplývá to z nové studie s názvem Indicators of Global Climate Change. Podle klimatologů, které oslovila ČTK, jde o potvrzení dřívějších trendů, přičemž důraz kladou jak na snižování emisí, tak na nevyhnutelnou adaptaci."Aktualizace takzvaného uhlíkového rozpočtu nepřináší nijak překvapující zjištění. Zrychlování globální změny klimatu sledujeme již několik let a základní příčinou je stále rostoucí produkce skleníkových plynů, které zadržují v atmosféře více tepla," uvedl klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Radim Tolasz.

Podle Tolasze množství emisí, které lze ještě vypustit bez překročení hranice 1,5 stupně Celsia, ubývá rychleji, než předpokládala zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2021. "Optimistickou variantou je dnes hranice tří stupňů Celsia, ke které bychom na konci století mohli dojít a na tento vzestup teploty, který zcela jistě bude regionálně i vyšší, se musíme adaptovat," dodal.

Podle Aleše Fardy z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR představuje hranice 1,5 stupně Celsia kritický bod. "Při jejím překročení už hrozí zásadní narušení fungování klimatického systému, který umožňuje život na Zemi v podobě, jak ho známe," řekl. Připomněl, že v některých měsících loňského roku už byla tato hodnota překročena. V souvislosti s pokračujícím oteplováním upozornil na zintenzivnění extrémních jevů, jako jsou dlouhá sucha, přívalové deště či náhlé mrazy.

Odhad zbývajícího uhlíkového rozpočtu pro oteplení o 1,5 stupně Celsia je podle nové studie 130 miliard tun oxidu uhličitého od začátku roku 2025. Podle nejnovější analýzy byly průměrné globální teploty v letech 2015 až 2024 o zhruba 1,24 stupně Celsia vyšší než před průmyslovou revolucí. Vědci zároveň spočítali, že téměř celé toto oteplení, konkrétně o 1,22 stupně Celsia, způsobil člověk. Jinými slovy, téměř vše, co planetu v posledním desetiletí oteplilo, je důsledkem lidské činnosti. Tempo globálního oteplování zaznamenané v letech 2012 až 2024 se oproti úrovni v 70. a 80. letech zhruba zdvojnásobilo.

Novou studii publikoval vědecký časopis Earth System Science Data.

