Studie: Elektřina ze slunce může ve špičce o slunovratu pokrýt pětinu poptávky

Kapacita solárních elektráren ve světě je nyní dostačující na to, aby při nejdelším dni v roce na severní polokouli pokryla pětinu poledních energetických potřeb. Loni byly solární elektrárny schopné pokrýt 16 procent potřeb. Vyplývá to ze zprávy , kterou dnes zveřejnila nezisková organizace Ember. Ta se zaměřuje na výzkum a analýzu v odvětví energetiky a klimatu.Solární energie je v současné době díky klesajícím nákladům na technologie nejrychleji rostoucím zdrojem elektřiny. Podle některých výzkumníků se do roku 2050 stane největším zdrojem elektřiny.

Solární elektrárny měly v loňském roce na globální produkci elektřiny rekordní podíl 5,5 procenta. Ve 34 ekonomikách světa pak mají solární zdroje na celkové produkci elektřiny podíl více než deset procent, uvádí Ember.

Letní slunovrat, který připadá na 21. června, je na severní polokouli nejdelším dnem v roce. Všechny červnové dny jsou ale dostatečně dlouhé, takže produkce elektřiny ze slunce se v tento den bude blížit měsíčnímu průměru. Na základně 24hodinového průměru může solární energie 21. června pokrýt 8,2 procenta celosvětové spotřeby elektřiny.

Největším solárním trhem na světě je Čína, loni se na celkové produkci elektřiny ze slunce podílela 36 procenty. Ember odhaduje, že podíl solární energie na celkové výrobě elektřiny v zemi v červnu bude činit 9,6 procenta. V Evropské unii to má být až 20 procent, V USA pak 6,9 procenta a v Indii 7,1 procenta.

"S podílem 20 procent je nyní solární energie důležitým globálním zdrojem elektřiny," uvedla analytička firmy Ember Kostanca Rangelovová. Díky prudkému poklesu nákladů na baterie je nyní možné elektřinu ze slunce využívat i večer, nejen ve dne, dodala.

Ember odhaduje, že severní polokoule má na celkové kapacitě instalovaných solárních panelů podíl 89 procent.

Loni byly překonány rekordy a v přírůstcích kapacity solárních elektráren i produkce elektřiny z nich. Každý den byly v průměru instalovány více než dva miliony solárních panelů, v roce 2022 to bylo jen něco málo přes jeden milion. Solární energie loni byla už 19. rokem za sebou nejrychleji rostoucím zdrojem elektřiny, uvedl Ember.

