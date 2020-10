Studie: Prodej elektromobilů se v Evropě do konce roku ztrojnásobí

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | anaterate / pixabay.com Zatímco prodeje aut v době koronavirové krize se propadaly, prodeje plug-in hybridů a aut čistě na elektrický pohon výrazně stoupaly. Vyšším prodejům podle studie pomohly podpůrné programy na restart ekonomiky v Německu a ve Francii.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Elektromobily tvořily osm procent ze všech automobilů prodaných v Evropě za prvním pololetí letošního roku. Studie organizace Transport & Environment (T&E) předpokládá, že do konce roku by se podíl elektromobilů mohl ztrojnásobit, informovala agentura Reuters.

Zatímco prodeje aut v době koronavirové krize se propadaly, prodeje plug-in hybridů a aut čistě na elektrický pohon výrazně stoupaly. Vyšším prodejům podle studie pomohly podpůrné programy na restart ekonomiky v Německu a ve Francii.

Pokud by výrobci automobilů plnili evropské emisní normy, jež platí od začátku roku, představovaly by prodeje elektromobilů deset procent prodaných aut v roce 2020 a celých 15 procent v roce 2021. To by bylo třikrát více než v roce 2019, kdy elektromobily představovaly tři procenta.

"Je velmi obtížné předpovídat dlouhodobý vývoj chování spotřebitelů z 'umělého' růstu, za kterým stojí dotace," upozornila Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) podle agentury Reuters.

V prvním pololetí letošního roku také stoupala obliba modelů SUV, představují teď 39 procent prodejů.

reklama