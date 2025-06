Studie proveditelnosti k těžbě lithia bude hotová v 2. polovině letošního roku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Studie proveditelnosti k těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách by měla být dokončena v druhé polovině letošního roku. Příprava financování projektu se bude probírat letos na podzim. Na dnešní valné hromadě energetické skupiny ČEZ to na dotazy akcionářů uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. Všechny povolovací procesy by podle něj pak měly být schváleny v polovině roku 2027 a těžit by se mělo začít do konce roku 2030.Cyrani také připomněl, že zpracovatelský závod lithia se přesune. Bude v areálu bývalé elektrárny Prunéřov I na Chomutovsku, nikoliv u Újezdečku u Teplic. Těžba pak podle něj nebude mít výrazné dopady na životní prostředí a zároveň by neměla negativně ovlivňovat místní obyvatelstvo.

Po přesunu závodu podpora těžby výrazně vzrostla, a to jak v okolí přilehlé Osady Dukly, tak v Prunéřově, dodal Cyrani. Při veřejném projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které se konalo na začátku června, ale zaznívaly ze strany obyvatelstva výhrady. Bojí se například prachu či nadměrného hluku z vlaků, které rudu povezou.

Vláda v březnu schválila, že zásoby lithia v oblasti Cínovce se stanou ložiskem strategického významu. Podle kabinetu je v lokalitě lithium v takové kvalitě, která je využitelná například pro baterie do elektromobilů a dalších zařízení. Cílem opatření je pak podle ministerstva průmyslu a obchodu usnadnit případnou těžbu suroviny v budoucnu a předejít možnému narušení dodávek.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z diskutovaných témat před parlamentními volbami v roce 2017.

