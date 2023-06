Studie: Zrychlení stavby OZE může navýšit příjmy v ČR o stovky miliard korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zrychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE) může podle studie poradenské společnosti Deloitte do roku 2030 zavýšit příjmy domácností a veřejných rozpočtů o stovky miliard korun. Studie také počítá s růstem výroby v průmyslu, růstem HDP a vytvořením přes 34 000 pracovních míst. Česko podle Svazu moderní energetiky, pro nějž byla studie zpracována, může za evropské peníze postavit stovky velkých elektráren, musí však zjednodušit povolovací procesy.Podíl OZE na výrobě elektřiny v ČR předloni činil podle dat Eurostatu 15 procent. V EU, kde je průměr kolem 38 procent, to bylo třetí nejnižší číslo.

"Akcelerace výstavby obnovitelných zdrojů by přinesla České republice významné benefity. Během příštích sedmi let bychom navýšili HDP o 4,7 procenta a příjmy centrální vlády o 4,1 procenta. Stoupnou i příjmy obecních rozpočtů, protože právě v regionech se budou fotovoltaické a větrné elektrárny budovat. Během výstavby by navíc vzniklo dalších 34.000 nových pracovních míst," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Podle studie by výnosy z každé investované koruny mohly stoupnout až několikanásobně. Konkrétně příjmy domácností by se v příštích sedmi letech měly zvednout o 145 miliard korun a příjmy veřejných rozpočtů o 119 miliard korun. Výroba v tuzemském průmyslu by podle studie stoupla o 721 miliard korun.

Marek v této souvislosti připomněl, že investice firem ve světě jsou už často vázány na plnění cílů udržitelnosti, což podle něj zvýrazňuje význam dostupnosti bezemisní energie. To je podle něj pro tuzemské firmy, které jsou často součástí globálních dodavatelských řetězců, klíčové.

Hlavním zdrojem pro financování výstavby OZE jsou evropské fondy a Modernizační fond. Česko podle Deloitte může za evropské peníze do roku 2030 postavit elektrárny s výkonem přes 17 gigawattů (GW), další pak ještě krátce po dočerpání peněz z fondů. Svaz moderní energetiky v této souvislosti upozornil na to, že stát by měl pro maximální využití zjednodušit povolovací procesy, protože později už nemusí být tyto finance k dispozici.

"Uhelná energetika v Česku končí. Elektřina z uhelných elektráren je neekologická a bude brzy velmi drahá. Česko musí tyto zdroje energie rychle nahradit, ve výstavbě obnovitelných zdrojů jsme ale bohužel zaspali a zaostáváme za všemi svými sousedy, včetně Polska, Slovenska a Maďarska," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Upozornil na to, že vláda kvůli tomu chystá změny, například Modernizační fond by se měl rozšířit o další oblasti. "Dosud jsme schválili podporu pro fotovoltaické elektrárny o výkonu dva gigawatty, které jsou schopny vyrobit elektřinu pro 750.000 domácností. Musíme ale jít dál. Je třeba zrychlit a odbyrokratizovat povolovací procesy, jinak nám v budoucnu hrozí nedostatek levné čisté elektřiny," dodal ministr.

Podle svazu je zásadní bariérou při výstavbě hlavně nejednotnost podmínek pro povolení staveb. Příprava a stavba větrných elektráren tak podle svazu nyní trvá deset a více let, u velkých solárních elektráren pak přes pět let.

Po zjednodušení povolování volá i Svaz měst a obcí ČR, který chce být součástí řešení. Podle předsedy komise svazu pro životní prostředí a energetiku Dana Jiránka by mohla být rychlejší výstavba impulzem pro rozvoj venkova a směřování investic do něj. "Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost," uvedl Jiránek.

