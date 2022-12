Styren na skládce Celio u Litvínova skončí v kójích, likvidaci schválila ČIŽP

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nebezpečný styren na skládce Celio u Litvínova nejspíš skončí ve speciálních kójích. Tekuté styrenové smoly se stočí do sudů. S takovým plánem likvidace odpadu souhlasila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), sdělila mluvčí inspekce Miriam Loužecká. K projektové dokumentaci se ještě musí vyjádřit Krajský úřad Ústeckého kraje. V souvislosti s uložením hořlavého styrenu na skládce stíhá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) devět lidí a dvě právnické osoby.

Trestní řízení ze strany NCOZ stále trvá, řekl ČTK mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Více informací nelze podle něj poskytnout, podávání informací z trestního řízení si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Sudy objevili na skládce na Mostecku inspektoři loni v létě. Od té doby pravidelně kontrolují jejich stav. Inspekce podle Loužecké souhlasila s předloženým plánem konečného způsobu nakládání s odpady s podmínkou vážení veškerých odpadů, se kterými bude nakládáno, ještě před jejich uložením na místa deponie a trvalého uložení. Doplnění projektové dokumentace již inspekce nepožaduje.

Podle navrženého plánu se nejprve otevřou všechny sudy. "Zpolymerované (ztvrdlé) styrenové smoly by pak měly být bez další úpravy uloženy do vybudovaných kójí. Tekuté styrenové smoly by měly být stáčeny do třicetilitrových sudů, dočasně uloženy do vybudovaných kójí a v případě možnosti převezení do koncového zařízení pro odstranění odpadu budou vyjmuty z kóje, zváženy a okamžitě z lokality odvezeny do koncového zařízení pro odstranění odpadu," uvedla mluvčí. Sudy s obsahem polotuhých/polotekutých styrenových smol by měly být prozatím dočasně uskladněny ve vybudovaných kójích.

Provoz skládky Celio Česká inspekce životního prostředí v srpnu 2021 omezila. Od té doby platí zákaz příjmu veškerých odpadů a zákaz manipulace s uloženými odpady v sektorech skládky nebezpečného odpadu, kde se sudy se styrenovými smolami nacházejí. ČIŽP zde podle mluvčí provádí opakovaná kontrolní šetření, při kterých jsou sudy kontrolovány, a to buď samostatně v rámci své působnosti, či jako odborný konzultant Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Styreny se na Celio dostaly z prostoru Kaučuku Kralupy z Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest, nabídla tehdy nejnižší cenu, zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však podle zjištění úřadů skončily na skládce, aniž se upravovaly a evidovaly. Stíhání v této souvislosti vyšetřovatelé vedou pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

