Sucho v Ústeckém kraji přišlo letos dřív, připravuje se nádrž v Kryrech
Dodržování zákazů je podle něj zásadní. Při dalším odběru by hladina vody v tocích mohla výrazně klesnout, což by ovlivnilo vodní živočichy a zvířata vázaná na vodu.
Se suchem bojuje podnik Povodí Ohře různě. Dbá na péči o existující nádrže, u kterých se zaměřuje na zadržení většího množství vody. Zároveň připravuje například nové vodní dílo Kryry na pomezí Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje. "K tomu se připravuje přivaděč vody, tak aby i tuhle suchou oblast s poměrně velkou nádrží dokázal zásobit a dokázali jsme tam vodu udržet," uvedl Svejkovský. Přivaděč má zásobovat vodou i připravované nádrže spadající pod Povodí Vltavy.
Státní podnik již vykoupil potřebné pozemky a vypsal výběrové řízení na projektanta. Projektová dokumentace včetně zajištění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se bude připravovat přibližně pět let. Podnik očekává, že vodní dílo Kryry uvede do provozu kolem roku 2042.
Dalším připravovaným projektem je propojení nádrže Nechranice s Jámou Libouš, tedy stále aktivním hnědouhelným lomem. Do budoucna se počítá s tím, že se Libouš zatopí vodou. Výsledkem bude zvětšení zásoby v Nechranicích zhruba na dvojnásobek. Zároveň se počítá i se zvýšením protipovodňového efektu. "Propojení Nechranic s Liboušem je jedinečným vodohospodářským projektem v republice. Větší projekt v současné době není k dispozici," uzavřel ředitel.
Sucho v Ústeckém kraji lze sledovat na řekách a potocích v celém regionu. Nízký stav vody je například v Labi, kde se objevily ostrovy, na něž se dá ze břehů vstoupit.
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