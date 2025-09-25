Šumavské spolky a obce pokračují v protestech proti průzkumům a těžbě zlata
Území v okolí Kašperských Hor a Nezdic je poddolované od středověku. Průzkumné práce tam naposledy v letech 1982 až 1992 prováděly Geoindustria a od 1994 do 1996 TVX Bohemia důlní, za níž stáli kanadští těžaři.
"Sledujeme růst cen zlata, jsou historicky rekordní. Když se na konci 90. let u nás reálně uvažovalo o těžbě, tak cena trojské unce byla téměř desetinová. To určitě firmám nedá spát. Očekávám, že příští rok, s novými poslanci a vládou, zase někdo zkusí podat žádost o průzkumné území," uvedl Voldřich.
Podle něj tomu nahrává současná geopolitická situace i aktuální snaha Evropy najít na vlastním území důležité suroviny. V šumavských ložiscích je podle Voldřicha kromě zlata také wolfram, strategický kov. "To je pro nás trochu minusem. Velkým plusem je to, že jsme v CHKO a na hranici Národního parku Šumava, což by nás mělo nějak ochránit," uvedl.
Spolek Šumava nad zlato se šumavskými obcemi pořádaly v Kašperských Horách poslední "protestní obrannou akci" 13. září, kde byl i bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart, čestný člen sdružení obcí, měst a právnických osob Čechy nad zlato. "Někteří lidé si myslí, že je to zbytečné, že se nic neděje. Ale je nutné dávat zlatokopeckým firmám najevo, že nechceme přijít o životní prostředí, v němž žijeme a kde vychováváme svoje děti a vnuky. Musíme být připraveni na to, že to firmy budou pořád zkoušet," řekla předsedkyně spolku Bohuslava Bernardová, bývalá starostka Kašperských Hor. Podle ní teď firmy žádají o stanovení tří průzkumných území na Sedlčansku.
"Aktuálně neřešíme žádné žádosti nebo správní řízení. Poslední žádosti byly rozkladem ministra (životního prostředí), který s nimi také nesouhlasil, ukončeny," řekl starosta. O povolení průzkumu zlata a wolframu žádaly v posledních dvou letech GEOMIN s.r.o., státní podnik Diamo a Západočeská geologická s.r.o., která získala pozemky a má ve správě zakonzervovanou průzkumnou štolu Naděje v Kašperských Horách.
"Naše podpora je teď velmi silná. Stojí za námi ministerstvo životního prostředí včetně ministra, Plzeňský kraj, všechny okolní samosprávy. Nikdo to tu nechce," uvedl Voldřich.
reklama