https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sumavske-spolky-a-obce-pokracuji-v-protestech-proti-pruzkumum-a-tezbe-zlata
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Šumavské spolky a obce pokračují v protestech proti průzkumům a těžbě zlata

25.9.2025 17:05 | KAŠPERSKÉ HORY (ČTK)
Kašperské Hory s dominantou kostela svaté Markéty v pohledu od Liščího vrchu
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Adam Hauner / Wikimedia Commons
Spolek Šumava nad zlato, Kašperské Hory a další pokračují v protestech proti možným průzkumům a případné těžbě zlata na Šumavě, poslední protest byl 13. září. Očekávají, že těžaři budou po sněmovních volbách a ustavení nového vedení ministerstva životního prostředí (MŽP), podobně jako v minulých letech, znovu usilovat o povolení průzkumu. ČTK to řekl starosta Kašperských Hor Jan Voldřich (Kašperky pro Život).
 
Poslední snahy tří firem o stanovení průzkumných území u MŽP neuspěly. Zájem zřejmě podpoří i aktuálně rekordní ceny zlata na světových trzích.

Území v okolí Kašperských Hor a Nezdic je poddolované od středověku. Průzkumné práce tam naposledy v letech 1982 až 1992 prováděly Geoindustria a od 1994 do 1996 TVX Bohemia důlní, za níž stáli kanadští těžaři.

"Sledujeme růst cen zlata, jsou historicky rekordní. Když se na konci 90. let u nás reálně uvažovalo o těžbě, tak cena trojské unce byla téměř desetinová. To určitě firmám nedá spát. Očekávám, že příští rok, s novými poslanci a vládou, zase někdo zkusí podat žádost o průzkumné území," uvedl Voldřich.

Podle něj tomu nahrává současná geopolitická situace i aktuální snaha Evropy najít na vlastním území důležité suroviny. V šumavských ložiscích je podle Voldřicha kromě zlata také wolfram, strategický kov. "To je pro nás trochu minusem. Velkým plusem je to, že jsme v CHKO a na hranici Národního parku Šumava, což by nás mělo nějak ochránit," uvedl.

Spolek Šumava nad zlato se šumavskými obcemi pořádaly v Kašperských Horách poslední "protestní obrannou akci" 13. září, kde byl i bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart, čestný člen sdružení obcí, měst a právnických osob Čechy nad zlato. "Někteří lidé si myslí, že je to zbytečné, že se nic neděje. Ale je nutné dávat zlatokopeckým firmám najevo, že nechceme přijít o životní prostředí, v němž žijeme a kde vychováváme svoje děti a vnuky. Musíme být připraveni na to, že to firmy budou pořád zkoušet," řekla předsedkyně spolku Bohuslava Bernardová, bývalá starostka Kašperských Hor. Podle ní teď firmy žádají o stanovení tří průzkumných území na Sedlčansku.

"Aktuálně neřešíme žádné žádosti nebo správní řízení. Poslední žádosti byly rozkladem ministra (životního prostředí), který s nimi také nesouhlasil, ukončeny," řekl starosta. O povolení průzkumu zlata a wolframu žádaly v posledních dvou letech GEOMIN s.r.o., státní podnik Diamo a Západočeská geologická s.r.o., která získala pozemky a má ve správě zakonzervovanou průzkumnou štolu Naděje v Kašperských Horách.

"Naše podpora je teď velmi silná. Stojí za námi ministerstvo životního prostředí včetně ministra, Plzeňský kraj, všechny okolní samosprávy. Nikdo to tu nechce," uvedl Voldřich.

Václav Prokš
