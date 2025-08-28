https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sumavsky-park-ukonci-cinnost-krizoveho-stabu-koordinoval-odchyt-3-uniklych-vlku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Šumavský park ukončí činnost krizového štábu, koordinoval odchyt 3 uniklých vlků

28.8.2025 12:13 (ČTK)
Národní park Šumava (NPŠ) ukončí v pátek činnost krizového štábu, který koordinoval odchyt tří vlků, kteří utekli z výběhu návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Ředitel parku Pavel Hubený štáb zřídil 12. srpna také pro pravidelné kontroly oplocení a sčítání zvířat ve tříhektarovém přírodním výběhu s vlčí smečkou. Činnosti, které štáb koordinoval, budou pokračovat v kompetenci organizačních jednotek správy parku, řekl ČTK její mluvčí Jan Dvořák. Centrum se návštěvníků částečně otevře 1. září.
 
"Prioritou je odchyt posledního jedince, který z výběhu unikl. Informace o jeho možném pohybu zoologové parku stále sbírají, vyhodnocují a na vytipovaných lokalitách probíhá intenzivní fotomonitoring," uvedl mluvčí. Kontroly oplocení a sčítání vlků ve výběhu pokračují se stejnou četností jako před ustavením štábu. Cílem omezování všech aktivit kolem výběhu je hlavně zklidnění smečky, uvedl.

V minulých třech týdnech koordinovat štáb veškeré činnosti spojené s únikem tří vlků z výběhu. Dvě vlčice se podařilo odchytit. Jedna byla úspěšně navrácena do výběhu, druhá uhynula. "Příčinu úmrtí by mohla určit pitva, která se uskuteční v průběhu září," řekl mluvčí. Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti.

Ve výběhu bylo původně 13 vlků, při sčítání ale několik zvířat chybělo. Stále není jasné, jak se mohli tři vlci dostat ven, nejspíš na přelomu července a srpna. Při prověřování možností vyloučil štáb únik zvířat skrz bezpečnostní oplocení. "Pracujeme s verzí možného selhání lidského faktoru nebo s úmyslným vypuštěním," řekl mluvčí. Obě varianty park prověřuje.

"Správa zahájila práce směřující ke zlepšení trvalého monitoringu oplocení a k jeho větší bezpečnosti, hlavně s ohledem na riziko pádu okolních stromů," uvedl Hubený. Využije období do konce jara, aby byl před hlavní sezonou výběh plně otevřen.

Při uzavření centra prověřila správa stav staveb a konstrukcí, které slouží deset let, hlavně třísetmetrovou vyhlídkovou plošinu nad výběhem. Některé dožilé nosné konstrukce se musí vyměnit. Správa už vybírá projektanta, který navrhne postup oprav a úprav lávky, poté vybere dodavatele. NPŠ už v 2022 vyměnil pochozí dřevěné prvky a zábradlí. Výměna některých dřevěných podpěr a dalších nosných prvků bude dražší i delší.

"Centrum v Srní se návštěvníkům částečně otevře 1. září, odkdy bude přístupná budova denně od 08:30 do 16:00. Uvnitř bude možné zhlédnout expozici, filmy o vlkovi a na objednání přednášky nebo výukový program," řekla vedoucí informačních a návštěvnických center Martina Kučerová. Odtud mohou lidé vyrazit na výlet na Rokytu, naučnou stezku Povydřím a okolím Vchynicko-Tetovského kanálu.

Václav Prokš
Online diskuse

Ra

Radek

28.8.2025 12:36
Tak to pomalu začíná být jasné , bordel se zamázne úmyslem . Na to stačil jeden článek , hlavní je že už můžou zase návštěvníci do lunaparku NP Šumava .
