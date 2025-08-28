Šumavský park ukončí činnost krizového štábu, koordinoval odchyt 3 uniklých vlků
V minulých třech týdnech koordinovat štáb veškeré činnosti spojené s únikem tří vlků z výběhu. Dvě vlčice se podařilo odchytit. Jedna byla úspěšně navrácena do výběhu, druhá uhynula. "Příčinu úmrtí by mohla určit pitva, která se uskuteční v průběhu září," řekl mluvčí. Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti.
Ve výběhu bylo původně 13 vlků, při sčítání ale několik zvířat chybělo. Stále není jasné, jak se mohli tři vlci dostat ven, nejspíš na přelomu července a srpna. Při prověřování možností vyloučil štáb únik zvířat skrz bezpečnostní oplocení. "Pracujeme s verzí možného selhání lidského faktoru nebo s úmyslným vypuštěním," řekl mluvčí. Obě varianty park prověřuje.
"Správa zahájila práce směřující ke zlepšení trvalého monitoringu oplocení a k jeho větší bezpečnosti, hlavně s ohledem na riziko pádu okolních stromů," uvedl Hubený. Využije období do konce jara, aby byl před hlavní sezonou výběh plně otevřen.
Při uzavření centra prověřila správa stav staveb a konstrukcí, které slouží deset let, hlavně třísetmetrovou vyhlídkovou plošinu nad výběhem. Některé dožilé nosné konstrukce se musí vyměnit. Správa už vybírá projektanta, který navrhne postup oprav a úprav lávky, poté vybere dodavatele. NPŠ už v 2022 vyměnil pochozí dřevěné prvky a zábradlí. Výměna některých dřevěných podpěr a dalších nosných prvků bude dražší i delší.
"Centrum v Srní se návštěvníkům částečně otevře 1. září, odkdy bude přístupná budova denně od 08:30 do 16:00. Uvnitř bude možné zhlédnout expozici, filmy o vlkovi a na objednání přednášky nebo výukový program," řekla vedoucí informačních a návštěvnických center Martina Kučerová. Odtud mohou lidé vyrazit na výlet na Rokytu, naučnou stezku Povydřím a okolím Vchynicko-Tetovského kanálu.
