Summit EU podpořil přísnější emisní závazky k roku 2030

Milan G 11.12.2020 11:26

Rakousko vetovalo v EU dotace na výrobu vodíku z jaderné energie. Koho to překvapilo? Zelení pomatenci.



Ještě blbější než jsme doufali.."Je to jasné vykročení směrem ke klimatické neutralitě v roce 2050," ocenila na twitteru dohodu lídrů předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Já vidím to vykročení úplně jiným směrem než von Lejno.

Ale nepochybuji, že to splní i kdyby čert na koze jezdil. Podvodem, lží, na úkor normálních lidí, machinacemi s čísly atd., i když realita bude jiná.

Odpovědět